Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Адвента, 24 декабря 2023 года, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в четвертое воскресенье Адвента, Святейший Отец дал толкование сцены Благовещения (Лк 1,26-38), рассмотрев значения образа тени в Библии. Передает русская служба Vatican News.

В жарком и солнечном климате тень от облака, дерева, тень шатра дают облегчение и защиту; тень – это дар, дающий отдохновение. Именно так Святой Дух нисходит на Марию, пояснил Папа: Бог действует как нежная любовь, которая обнимает и охраняет, не принуждая и не лишая свободы.

Тень, дающая защиту, – повторяющийся образ в Библии, продолжил Папа: вспомним, к примеру, облако, сопровождающее Божий народ в пустыне (см. Исх 13,21-22). Тень выражает Божью доброту. Всевышний как будто говорит Марии: «Я здесь для тебя и предлагаю Себя в качестве твоего убежища и крова: приди под Мою тень, останься со Мной». Так проявляется Божья плодотворная любовь. Мы можем почувствовать нечто подобное, когда проявляем нежность и уважение, заботясь о других с добротой, отметил Святейший Отец. Бог любит именно так и призывает поступать так же: давать кров другим, защищать и уважать ближних, продолжил Папа: думать обо всех, об отверженных, о тех, кто в эти дни далек от радости Рождества, думать обо всех с добротой Бога.

Давайте спросим себя в канун Рождества, пригласил к размышлению Святейший Отец: хотим ли мы позволить Святому Духу осенить нас мягкостью и кротостью Бога, освободить место для Него в сердце, приступить к Таинству прощения, к Евхаристии? И еще: сможем ли мы стать для кого-то одинокого и нуждающегося тенью, дающей отдохновение, утешающим другом?

«Пресвятая Дева Мария да поможет нам с открытым и радушным сердцем принять Бога, Который с кротостью грядет спасти нас».