Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Великого поста, 12 марта 2023 года, площадь Святого Петра

Евангелие представляет Иисуса жаждущим и уставшим: самарянка находит Его у колодца в самый жаркий час, в полдень, и Он, как нищий, просит у женщины пить, отметил Папа:

«Это образ Божьего уничижения: Бог уничижает Себя в Иисусе Христе ради нашего искупления. Он снисходит к нам, становясь в Иисусе одним из нас, Он жаждет, как мы, и страдает от той же жажды, что и мы. При этом жажда Иисуса не только физическая: она выражает самые глубокие потребности человеческой жизни, прежде всего, жажду любви. Господь больше, чем нищий, Он желает нашей любви, и эта жажда проявится в наивысший час Страстей, на кресте. Там, перед смертью, Иисус скажет: ‘Жажду’ (Ин 19,28). Именно это побудило Его снизойти, уничижить Себя, дабы стать одним из нас».

Однако Господь дает пить другим, подчеркнул Святейший Отец. Встретив самарянку, Христос говорит ей о живой воде Святого Духа, а с Креста изливает кровь и воду из Своего пронзенного бока (см. Ин 19,34). Прося о любви, Господь утоляет нашу жажду любовью и поступает с нами так же, как с самарянкой: Он приходит в наши будни, разделяет нашу жажду и обещает живую воду, которая сделается в нас источником воды, текущей в жизнь вечную (см. Ин 4,14).

«Дай мне пить» – не просто просьба Иисуса к самарянке, продолжил Папа: в них заключен призыв позаботиться о жажде других. Об утолении жажды нас просят те, кому не хватает близости, внимания в семье, на работе, в других местах, где мы часто бываем; об этом просят искатели Слова Божьего, которые хотят найти в Церкви водный оазис. «Дай мне пить» – это призыв нашего общества, где спешка, гонка потребления и, прежде всего, безразличие порождают сухость и внутреннюю пустоту.

«Это крик многих братьев и сестер, которым не хватает воды для жизни, в то время как наш общий дом продолжает загрязняться и уродоваться. Измученный и иссохший, он тоже страдает от жажды».

Перед лицом злободневных проблем сегодняшнее Евангелие предлагает живую воду, которая может сделать нас источником восстановления сил для других, сказал далее Папа: «Поэтому, подобно самарянке, которая оставила свой кувшин у колодца и пошла звать жителей деревни (см. ст. 28), нам тоже не стоит думать лишь об утолении своей материальной, интеллектуальной или культурной жажды. Радуясь встрече с Господом, мы сможем утолять жажду других, то есть придавать смысл их жизни, но не в качестве хозяев, а служителей Слова Божьего, которое жаждало нас и не перестает нас жаждать. Мы сможем понять их жажду и разделить любовь, которую нам даровал Иисус».

Завершая толкование, Святейший Отец призвал верующих задаться вопросом: способны ли мы понять жажду окружающих людей? Жаждем ли мы Бога? Осознаем ли мы свою нужду в Его любви, подобной воде для жизни? Заботимся ли мы об утолении духовной и материальной жажды других?

«Пресвятая Богородица да ходатайствует за нас и да поддержит на нашем пути», – воззвал Папа Франциск.



Источник: русская служба Vatican News