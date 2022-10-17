Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 29-е воскресенье Рядового времени, 16 октября 2022 г., площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus 16 октября Папа Франциск призвал сосредоточиться на самом главном – на любви к Богу и ближнему — и всегда молиться, дабы наша вера оставалась сильной. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над воскресным Евангелием, Папа Франциск напомнил о вопросе, который задал Иисус и который мы можем задать себе сегодня: «Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лк 18, 8).

«Представим, что Господь сегодня пришел на землю: Он бы увидел, к сожалению, множество войн, нищету и неравенство, но также и невероятный технологический прогресс, когда люди постоянно спешат и заняты», – сказал Папа. Но самое главное, найдет ли Господь людей, которые ставят Бога в центр своей жизни? Спросим себя: что нашел бы в нас Господь, если бы Он пришел сегодня, какие бы приоритеты в нашей жизни Он увидел?

Мы зачастую заботимся и суетимся о многом, забывая о главном и не замечая, что наша любовь к Богу мало-помалу остывает, продолжил Папа: «Сегодня Иисус предлагает нам средство, которое поможет согреть остывшую веру. Что же это за средство? Молитва. Молитва — это лекарство веры, восстанавливающее душу».

Однако это должна быть постоянная молитва, подчеркнул Папа и пояснил: если для выздоровления нужно следовать какому-то методу лечения, важно соблюдать его, принимать лекарства правильно и в нужное время, с постоянством и регулярностью. А регулярная молитва – это ключ к поддержанию нашей души в здоровом состоянии. Как комнатное растение нуждается в воде, так и наши души нуждаются в молитве, сказал Святейший Отец: нельзя залить растение водой, а затем оставить его без воды надолго, -оно может засохнуть. Тем более это касается молитвы: мы не можем жить только эмоциональными всплесками или сильными впечатлениями время от времени, а затем «впадать в спячку» – так наша вера иссякнет. Нам нужна ежедневная вода молитвы, нам нужно время, посвященное Богу, чтобы Он мог войти в наше время, в нашу историю; мы должны жить с сердцем, открытым к Богу, чтобы Он мог каждый день вливать в нас любовь, мир, радость, силу, надежду, питать нашу веру.

Можно возразить, что трудно найти время для молитвы, учитывая бешеный темп жизни сегодняшнего дня, признал Папа, но нам не нужно «жить в монастыре», чтобы выделять необходимое время на молитву. Папа предложил мудрую духовную практику пожилых людей, которая была распространена в прошлом и может быть взята на вооружение сегодня, состоящую из простых, коротких молитв, которые мы можем легко запомнить, повторять их в течение дня, где бы мы ни находились, чтобы оставаться рядом с Господом и обрести мир в нашей жизни.

«Пробудившись ото сна, мы можем сказать: «Господи, я благодарю Тебя и вверяю этот день Тебе». Затем, перед каким-либо занятием, мы можем повторять: «Приди, Дух Святой». Между одним делом и другим мы можем молиться так: «Иисус, я уповаю на Тебя и люблю Тебя»».

Папа сравнил эти короткие молитвы с передачей сообщений Господу, как мы это делаем каждый день с людьми, которых любим, — так мы можем поддерживать связь наших сердец с Ним.

Но нам, сказал в заключение Папа, также необходимо помнить, что мы должны «читать Его ответы», которые можно найти в Евангелии: его нужно всегда иметь под рукой и ежедневно открывать, чтобы получать Слово жизни, обращенное к нам.