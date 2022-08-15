Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 20-е воскресенье Рядового времени, 14 августа 2022 г., площадь Святого Петра

В Евангелии XX рядового воскресенья Господь призывает нас вновь разжечь пламя веры, чтобы она не превратилась во второстепенную реальность, заставляющую избегать вызовов жизни и обязательств в Церкви и в обществе, сказал Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus в полдень 14 августа. Передает русская служба Vatican News.

«В Евангелии сегодняшней литургии – отметил Святейший Отец – есть выражение Иисуса, которое всегда поражает и заставляет задуматься. Идя с учениками, Он говорит: ‘Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!’ (Лк 12,49). О каком огне Он говорит? И что эти огненные слова, которые несет Иисус, значат для нас сегодня?».

Как мы знаем, продолжил Папа, Господь пришел, чтобы принести миру Евангелие, то есть Благую весть о Божьей любви к каждому из нас. Поэтому Он говорит, что Евангелие подобно пламени: эта весть, врываясь в историю, сжигает старые устои жизни, побуждает отказаться от собственнических интересов, перейти от рабства греха и смерти к новой жизни воскресшего Иисуса. По словам Епископа Рима, когда Евангелие входит в нашу жизнь и мы его слушаем и принимаем, мир вокруг не остается прежним. Слово Господне побуждает к переменам и призывает к обращению. Цель Евангелия – не погрузить нас в ложный покой, а разжечь беспокойство, которое приводит в движение и побуждает открыться Богу и братьям. Речь идёт о самом настоящем огне: согревая людей Божьей любовью, Евангелие сжигает человеческий эгоизм, просвещает темные стороны жизни и развенчивает ложных идолов, которые нас порабощают.

Иисус – подобно библейским пророкам Илии и Иеремии – охвачен огнем Божьей любви и, дабы она пылала в мире, отдает всего Себя, возлюбив человечество до конца, даже до смерти, и смерти крестной (ср. Флп 2,8). Христос исполнен Святого Духа, Который подобен огню: Своим светом и силой Он открывает милосердный лик Бога и дает полноту веры тем, кто считается потерянным; Он разрушает барьеры отчуждения, исцеляет раны тела и души, вдыхая новую жизнь в религиозность, рискующую свестись к внешним практикам. Он – огонь, ибо изменяет и очищает.

«Что же значит для каждого слово Иисуса об огне?», – задался вопросом Папа. Господь «призывает нас вновь разжечь пламя веры, дабы она не стала чем-то второстепенным» в нашей жизни или убежищем, в котором мы находим покой, укрываясь «от проблем и обязательств в Церкви и в обществе». Епископ Рима процитировал Анри де Любака, утверждавшего, что вера в Бога несет внутренний мир, но не так, как нам хотелось бы: она не желает парализовать нас иллюзиями, приносить блаженную эйфорию, но хочет дать нам возможность действовать. Папа Франциск подчеркнул, что «вера – это вовсе не колыбельная, под которую мы засыпаем; истинная вера – это огонь, живое пламя, зажженное для того, чтобы мы бодрствовали и могли действовать ‘даже и ночью’».

В конце размышления Папа призвал верующих спросить самих себя: насколько мы увлечены Евангелием, часто ли мы его читаем, носим ли мы его с собой? Дает ли нам вера самодовольство или зажигает в душе огонь свидетельства? Горит ли в наших общинах огонь Святого Духа, есть ли усердие в молитве и делах милосердия, радость веры? Или же мы влачим жалкое существование в привычной усталости, с унылым лицом, сетуя и сплетничая каждый день? Христиане призваны давать такой ответ: «Мы воспламенены огнем Божьей любви и хотим распространить ее по всему миру, донести ее до каждого, чтобы все люди могли открыть для себя нежность Отца и испытать радость Иисуса, Который делает сердца щедрыми, а жизнь прекрасной. Помолимся об этом Пресвятой Деве: пусть Она, принявшая огонь Святого Духа, ходатайствует о нас», – заключил Папа.