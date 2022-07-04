Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 14-е воскресенье Рядового времени, 3 июля 2022 г., площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus в первое воскресенье июля Папа Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от Луки, предлагаемом литургией дня, и призвал христиан свидетельствовать об Иисусе через взаимное уважение и братскую любовь. Передает русская служба Vatican News.

В Евангелии этой воскресной литургии мы читаем: «Избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк 10, 1). Ученики были посланы по двое, а не поодиночке. Может показаться, что с практической точки зрения такой способ – отправиться с миссией вдвоем – имеет больше недостатков, чем преимуществ: есть риск, что ученики не поладят, что им придется приспосабливаться к скорости передвижения друг друга, что один устанет или заболеет по дороге, вынуждая другого остановиться. С другой стороны, когда человек один, кажется, что путешествие становится более быстрым и гладким. Однако Иисус так не считает: Он намеренно посылает перед Собой не одиночек, а учеников, которые идут по двое. «Спросим себя: в чем причина такого решения Господа?» — призвал Франциск к размышлению.

Наставления, которые Иисус дает ученикам, отправляя их с миссией благовестия, касаются не столько того, что они должны говорить, сколько того, какими они должны быть, пояснил Папа: речь идёт о том, чтобы больше свидетельствовать жизнью, чем говорить. Именно поэтому Иисус называет Своих учеников «делателями» – они призваны действовать, евангелизировать своим поведением. И первое конкретное действие, с помощью которого ученики выполняют свою миссию, состоит именно в том, что они идут по двое. Евангелие возвещает прежде всего сама жизнь учеников: их способность быть вместе, их взаимное уважение, отсутствие желания доказать, что они способнее других, их согласие с единым Учителем.

Можно составить идеальные пастырские планы, реализовать хорошо продуманные проекты, организовать все до мельчайших деталей; можно собрать толпы людей и иметь в распоряжении множество средств; но если во всем этом нет места братской любви, евангельская миссия не развивается, сказал далее Папа и поделился свидетельством миссионера, который отправился со своим коллегой в Африку, а через некоторое время расстался с ним, остановившись в одной из деревень, где успешно реализовал ряд строительных инициатив на благо местной общины. Все шло хорошо. Но однажды он испытал шок: он понял, что его жизнь – это жизнь успешного бизнесмена, который постоянно мечется между стройками и финансовыми отчетами. Поэтому он передал дела другим и вернулся к своему собрату. Так он понял, почему Господь посылал учеников «по двое»: миссия благовестия держится не на личной активности, не на «делании», но на свидетельстве братской любви, даже через трудности жизни с другими, подчеркнул Святейший Отец.

«Давайте задумаемся, как мы несем благую весть Евангелия другим: в духе братства или в духе этого мира, с претензией на первенство, с соперничеством и погоней за эффективностью любой ценой?» – призвал Папа: «Давайте спросим себя, способны ли мы к сотрудничеству, умеем ли мы принимать решения вместе, искренне уважая человека, который рядом с нами, и учитывая его точку зрения. Ведь именно так, возвещая истинного Иисуса другим, ученик позволяет Учителю явить Себя миру».

«Дева Мария, Матерь Церкви, да научит нас прокладывать путь Господу свидетельством братства», — воззвал Папа, завершая размышление.