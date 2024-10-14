Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 13 октября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 13 октября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Октябрь 14, 2024

Перед чтением богородичной молитвы в полдень 13 октября размышлял над отрывком из Евангелия от Марка, в котором некий богатый человек спрашивает у Иисуса, что ему делать, чтобы обрести вечную жизнь. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима обратил внимание на две детали поведения этого человека: сначала, как бы движимый чем-то изнутри, он приближается к Иисусу, но затем, услышав, что для наследования жизни вечной ему придется лишиться всех богатств, уходит в печали.

Святейший Отец предложил подумать над мотивами такого поведения. Итак, богатый собеседник Иисуса неудовлетворен, его терзает какая-то тревога, он ищет более полной жизни. Подобно больным и бесноватым из Евангелия (см. Мк 3,10; 5,6), он бросается к ногам Учителя; он богат, но нуждается в исцелении.

«Иисус смотрит на него с любовью (см. ст. 21), а затем предлагает ему ‘лечение’: продать все, что у него есть, раздать нищим и последовать за Ним. Однако в этот момент происходит неожиданная развязка: лицо этого человека омрачается, и он уходит! Как велико и неистово было желание встретиться с Иисусом, так же холодно и быстро происходит расставание с Ним».

Мы тоже стремимся к счастью и осмысленной жизни, продолжил Папа, но в этом стремлении нас подстерегает опасность поддаться иллюзорной идее, что ответ лежит в обладании материальными благами и мирскими ценностями. Господь хочет открыть нам глаза на истину, Он помогает нам понять: истинное благо, которого мы так страстно желаем, – это Сам Бог, Его любовь к нам и , которую Он и только Он может нам дать.

Подлинное великое заключается в том, что Господь смотрит на нас с любовью, как на того человека, и во взаимной любви, которая делает нашу жизнь даром для других, продолжил Святейший Отец. Иисус призывает рисковать ради любви, продать все и раздать бедным. Это означает очистить себя от эгоизма и ложных ценностей, стать чуткими к нуждающимся, поделиться не просто имуществом, но и благом, – тем, «что мы есть»: нашими способностями, дружбой, временем.

Богатый собеседник Иисуса не хотел рисковать и ушел с опечаленным лицом. «А мы? Спросим себя: к чему привязано наше сердце? – предложил Папа Франциск. – Как мы утоляем свой голод по жизни и счастью? Умеем ли мы делиться с бедными, с теми, кто оказался в трудной ситуации, кого нужно выслушать, кому нужна улыбка, слово, чтобы помочь обрести надежду? Или с теми, кто нуждается в том, чтобы его услышали. Будем помнить: настоящее богатство – это не блага этого мира. Настоящее богатство – это быть любимыми Богом и учиться любить, как Он».

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, дабы Она «помогла нам найти в Иисусе сокровище жизни».

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