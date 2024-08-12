Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 11 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 11 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Август 12, 2024

В воскресенье 11 августа совершил полуденную молитву вместе с паломниками на площади Святого Петра и размышлял над Евангелием этого дня (Ин 6, 41-51). Передает русская служба Vatican News.

Предваряя традиционную богородичную молитву, Папа отметил, что современники Иисуса отказывались верить словам Иисуса о том, что Он «сошел с небес». Они возмущаются, поскольку, зная Его отца и мать, они сомневаются, что Бог может явить Себя таким привычным, обыденным образом. Они убеждены, что Иисус не мог сойти с небес, потому что Он – сын плотника и Его мать и – обычные люди, как все.

Им мешало верить, сказал Папа, предубеждение о Его скромном происхождении и предположение, будто им нечему у Него учиться.

Папа Франциск отметил, насколько пагубными для духовного роста человека могут быть предрассудки: они «препятствуют искреннему диалогу, сближению между братьями».

«Человек с предрассудками руководствуется жесткими схемами, и в его сердце нет места тому, что в эти схемы не вписывается».

Святейший Отец отметил, что современники Иисуса, о которых рассказано в Евангелии от Иоанна, соблюдали закон, давали милостыню, молились и постились, но это не помогло им узнать в Иисусе Мессию, потому что они выполняли эти практики не столько для того, чтобы прислушаться к Господу, сколько для того, чтобы найти подтверждение своим уже сложившимся представлениям. «Об этом свидетельствует тот факт, что они даже не удосужились попросить у Иисуса объяснений, — сказал он. — Они ограничиваются тем, что ропщут на Него между собой, как бы заверяя друг друга в том, в чем они убеждены, замыкаясь в себе, словно в неприступной крепости». Ожесточенные сердца и предрассудки удерживают их от веры в Сына Божьего.

И мы можем быть так же закрытыми, предостерег Святейший Отец, когда вместо того, чтобы прислушаться к Господу, ждем от Него и от остальных лишь подтверждения своим собственным убеждениям и суждениям:

«Такой способ обращения к Богу не помогает встретить Бога по-настоящему и открыться дару Его света и благодати, чтобы возрастать в добре, чтобы исполнять Его волю и преодолеть закрытость и трудности».

Истинная и открывают разум и сердце, а не закрывают их, сказал он: «Вера и человека, закрытого в мыслях и молитве, не подлинны».

Завершая размышление, Папа Франциск призвал подумать о том, способны ли мы по-настоящему молчать перед Господом и принимать Его голос, оставив предубеждения и преодолевая с Его помощью наши страхи. «Мария да поможет нам с верой слушать голос Господа и мужественно исполнять Его волю», – воззвал Святейший Отец.

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