Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в торжество Пятидесятницы. 31 мая 2020 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Как же приятно нам ныне вернуться на эту площадь, когда она вновь открыта для посещений!

Сегодня мы празднуем великое торжество Пятидесятницы, вспоминая излияние Святого Духа на первую христианскую общину. Сегодняшнее Евангелие (Ин 20,19-23) возвращает нас к первому пасхальному вечеру и выводит на сцену Иисуса Воскресшего: Он является в горнице, в которой ученики искали себе убежища. Ученики были сильно напуганы, а Иисус пришел, встал среди них и сказал им: «Мир вам!»(Ин 20,19). Это были первые слова, произнесенные Воскресшим: «Мир вам». Их следует рассматривать не просто как обычное приветствие: в них явственно выражено прощение – прощение, дарованное Господом ученикам, которые, если называть вещи своими именами, попросту оставили Его. Это слова примирения и прощения. И мы тоже, если по-настоящему желаем мира с другими людьми, дарим им свое прощение и сами просим их о прощении. Иисус обращается со словом примирения именно к этим ученикам – перепуганным, не готовым всерьез поверить в то, что они видели, т.е. в пустую гробницу, недооценивающим свидетельство Марии Магдалины и других женщин. Иисус прощает их, потому что Он всегда прощает. Он предлагает Своим друзьям мир. Не забывайте: Иисус не устает прощать. Вот только мы порой устаем просить прощения.

Прощая учеников и собирая их вокруг Себя, Иисус делает из них Церковь – Свою Церковь, которая является внутренне примиренной общиной и как раз поэтому готова к миссии: она внутренне примирена и готова к миссии. Если община внутренне не примирена, она неготова к миссии. Оно лишь готова к внутренним дискуссиям и спорам. Встреча с Воскресшим Господом переворачивает прежнюю жизнь апостолов вверх дном, а их самих превращает в бесстрашных свидетелей. Практически тут же Господь говорит: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 21,2). Эти слова подразумевают, что апостолам предложено продолжить ту самую миссию, которую Отец доверил Иисусу. – Я посылаю вас: сейчас не время сидеть взаперти или сожалеть, вздыхать о «добрых временах», о тех прошлых временах, когда Учитель был рядом. Радость Воскресения безмерна, но эта великая радость не может оставаться «вещью в себе», она призвана щедро себя дарить. В евангельских чтениях воскресений Пасхального времени уже воспроизводился этот же эпизод; кроме того было рассказано, как Воскресший сопутствовал ученикам, идущим в Эммаус; а также были приведены отрывки из речей Иисуса, в которых Он характеризовал Себя как Доброго Пастыря, давал прощальные наставления ученикам и обещал им Святого Духа. Всё в этой связи сказанное было призвано укрепить веру учеников, а также и нашу веру, особенно в том, что касается миссии.

По сути, это и есть оживление миссии. Иисус передает апостолам Свой дух. Евангелие говорит: «Он дунул на них и сказал им: примите Духа Святого» (Ин 20,22). Святой Дух – это огонь, испепеляющий грехи; огонь, из которого человек выходит как «новая тварь», выходит преображенным. Святой Дух – это огонь любви, коим ученики способны «подпалить» мир. Это нежная любовь, предпочитающая малых, бедных, отверженных… Нам Святой Дух со всеми Его дарами был преподан в таинствах Крещения и Миропомазания. Его дары – это мудрость, разумение, совет, стойкость, знание, благочестие, страх Божий. Этот последний дар, страх Божий, есть полная противоположность страху, прежде парализовавшему учеников: этот страх есть любовь к Господу, есть уверенность в Его милости и благости, уверенность в том, что идти в указанном Им направлении возможно при условии, что мы никогда не будем испытывать недостатка в Его присутствии и поддержке.

Праздник Пятидесятницы обновляет сознание пребывающего в нас живительного присутствия Святого Духа. Он также дает нам дерзновение, необходимое для того, чтобы выйти вовне, из-под надежных стен наших «горниц», из пределов «своего круга», не погрязая в привязанности к «спокойной жизни», не изолируя себя в обстановке стерильности. Так давайте же теперь мысленно обратимся к Марии. Она была там тогда, когда нисшел Святой Дух, Она была вместе с апостолами, была вместе с первой общиной, вместе с нею переживала чудесное событие Пятидесятницы. Так помолимся же Ей, чтобы Она испросила для Церкви пламенный миссионерский дух.

Перевод «Сибирской католической газеты»