Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа. 6 июня 2021 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня в Италии и в некоторых других странах отмечают торжество Пресвятых Тела и Крови Христа. В Евангелии праздника нашему вниманию предложено повествование о Тайной Вечере (Мк 14,12-16.22-26). Слова и жесты Господа способны тронуть наши сердца: Он берет хлеб в Свои руки, благословляет и преломляет его, а затем отдает ученикам, при этом говоря: «Возьмите: это Тело Мое» (Мк 14,22).

Так просто и непритязательно Иисус учреждает величайшее Таинство. Его жест – это смиренный жест дарения, жест взаимообмена. В кульминационный момент Своей земной жизни Господь не умножает хлебов, чтобы накормить ими множество людей, как Он делал это прежде, а делит с учениками Пасхальную вечерю. Этим Он хочет продемонстрировать нам, что цель жизни – в самоотдаче, что самое большое жизненное благо – служение. И сегодня мы созерцаем величие Божие в ломтике хлеба, в преисполненном любовью и щедрым дарением хрупком кусочке. Хрупкость – вот слово, на котором я бы хотел поставить сегодня ударение. Иисус становится хрупким, уподобляясь хлебу, который ломается и крошится. Но Его сила именно в этом и заключена – заключена в Его хрупкости. В Евхаристии хрупкость оборачивается мощью: мощью добровольно умалившей себя любви: умалившей себя, дабы ее можно было с радостью принимать, а не бояться. Любовь разламывает и дробит саму себя, чтобы питать и дарить жизнь. Любовь разделяется в самой себе, собирая нас вместе.

И еще одна сила проявляет себя посредством хрупкости Евхаристии: это способность возлюбить тех, кто допускает ошибки. Иисус преподает нам Хлеб Жизни именно в ту ночь, в которую Его предали и взяли под стражу. Он вручает нам величайший дар, ощущая при этом Свое крайнее одиночество. В Его сердце разверзается самая настоящая бездна: ученик, разделяющий с Ним трапезу, макающий Свой кусок в то же блюдо, становится предателем. Предательство – это худшее, что можно сделать по отношению к любящему тебя. Именно предательство причиняет любящему самое большое страдание. И что же делает Иисус? Он отвечает на зло еще большим добром. На «нет» Иуды он отвечает «да», отвечает Своим милосердием. Он не наказывает грешника, а жертвует за грешника жизнью; Он оплачивает долги грешника. Всякий раз, когда мы принимаем Евхаристию, Иисус именно это проделывает с нами: Он досконально знает нас; Он знает, что мы грешники; Он знает, что мы совершаем множество ошибок… И при всём том Он не отказывается от солидарности с нами, Он по-прежнему сопричастен нам, сопричастен всей нашей жизни. Он прекрасно знает, как сильно мы нуждаемся в Его снисходительности, и как раз поэтому Евхаристия – это вовсе не награда святым, а Хлеб для грешников. Иисус настоятельно призывает нас: «Не бойтесь! Берите, ешьте!».

Каждый раз, когда мы вкушаем Хлеб Жизни, к нам приходит Иисус – приходит, чтобы придать новый смысл нашей хрупкой немощи. Иисус снова и снова напоминает нам, что в Его глазах мы значим больше, чем сами о себе думаем. Он изъявляет радость, если мы делимся с Ним своими немощами. Он настаивает, что Его милосердие не стушуется при виде нашего ничтожества. А самое главное, Он исцеляет Своею любовью те наши немощи, с которыми мы не в состоянии справиться сами. О каких немощах идет речь? Давайте попробуем их перечислить. Это чувство обиды на тех, кто нам вредил, – мы не в состоянии избавиться от этого своими силами. Это желание дистанцироваться от других людей и замкнуться в себе, – мы не можем избавиться от этого своими силами. И от жалости к себе, от внутреннего беспокойства мы тоже не можем избавиться сами. От всего этого нас может исцелить один только Господь, и Он делает это через Свое присутствие, через Хлеб Жизни, через Евхаристию. Евхаристия – самое эффективное средство от всех этих немощей. И в самом деле, Хлеб Жизни исцеляет нас от жестокости, преображая жестокость в кротость. Евхаристия исцеляет, потому что благодаря ей мы делаемся сопричастными Иисусу. Благодаря ей мы усваиваем Его образ жизни, усваиваем Его умение забывать о себе и посвящать себя заботам о братьях и сестрах, отвечая на зло добром. Он делает нас достаточно бесстрашными для того, чтобы расширить свои горизонты и склониться с любовью над немощами ближних. Именно так ведет себя с нами Бог. Именно такова логика Евхаристии: мы принимаем Иисуса, Который любит нас и исцеляет наши немощи, и делаем это, чтобы любить других людей и помогать им в их немощах; и этот цикл повторяется на протяжении всей нашей жизни. Литургия Часов сегодняшнего дня включает гимн, вкратце излагающий в четырех строфах всю историю жизни Иисуса. Родившись на земле, Он стал проводником на нашем жизненном пути, а на Своей последней земной трапезе предложил Самого Себя в пищу. Затем, на кресте, Он стал выкупом – той ценой, которая была уплачена за наше вечное Спасение. А теперь, царствуя на небесах, Он есть наша награда, и мы устремляемся навстречу Тому, Кто нас давно ожидает.

Так пусть же Пресвятая Дева, в лоне Коей Бог облекся во плоть, поможет нам с сердечной благодарностью откликнуться на дар Евхаристии и, со своей стороны, превратить в дар всю свою жизнь. Да поможет нам Евхаристия стать подлинным даром для ближних!

Перевод «Сибирской католической газеты»