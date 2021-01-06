Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Богоявления. 6 января 2021 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, buongiorno!

Сегодня мы празднуем торжество Богоявления, то есть явления Господа всем народам: ведь дело Спасения, совершенное Христом, не знает границ. Оно для всех. Богоявление – это не еще одна отдельная тайна. Эта тайна – та же самая, что и Рождество, но рассматриваемая, однако, под иным углом зрения с акцентированием измерения Света: Света, просвещающего всякого человека; Света, который должен быть принят в вере; Света, которым необходимо делиться через дела милосердия, через личное свидетельство, через возвещение Евангелия.

Видение пророка Исаии, которое составило содержание сегодняшнего литургического чтения (Ис 60,1-6), остается актуальным и в наше время. Более того, ныне оно является даже более злободневным, чем когда-либо: «Тьма покроет землю, и кромешная тьма – народы». И вот, на фоне непроглядной тьмы пророк возвещает излияние света – света, данного Богом Иерусалиму, и предназначенного при этом для просвещения всех народов. Этот свет обладает способностью привлекать к себе всех людей, близких и далеких. Всякий человек тут же пускается в путь, только бы достичь его. Образы, использованные Исаией, не оставляют равнодушным сердце, облегчают дыхание, вселяют надежду. Конечно, тьма по-прежнему остается и представляет собой угрозу для всякого человека, но свет Божий – сильнее. Ему нужно открыться, способствовать тому, чтобы он мог пролиться на всех. Но мы можем и отдалить его от себя. Мы можем задаться вопросом: «А где, собственно, этот свет?». Пророк увидел его издалека, но и этого оказалось достаточно, чтобы наполнить душу Иерусалима неудержимой радостью. Так где же этот Свет?

Евангелист Матфей, со своей стороны, пересказывая эпизод, связанный с поклонением волхвов (Мф 2,1-12), дает понять, что упомянутый Свет есть никто иной, как рожденный в Вифлееме Младенец, то есть Иисус, даже если Его владычество и не принимается всеми. Больше того, кое-кто прямо отверг его, как, скажем, царь Ирод. Иисус есть явленная на Востоке Звезда, Он – долгожданный Мессия, Тот, через Кого Бог явит Свое Царство любви, Свое Царство справедливости и мира. Иисус родился на земле не для некоторых избранных, но для всех без исключения людей, для всех народов. Свет предназначен для всех народов, Спасение предназначено для всех народов.

Но каким же образом распространяется это «сияние»? Каким образом Свет Христов может проявить себя во времени и пространстве? У него есть свой собственный метод распространения. Он не связан с мощным инструментарием империй мира сего, направленных на узурпацию власти. Нет, Свет Христов распространяется через возвещение Евангелия. Через возвещение, через слово и свидетельство… И именно используя этот «метод» Бог соблаговолил прийти к нам: Он пришел к нам через воплощение, то есть через приближение к нам, через встречу с нами, через признание за нами нашей собственной реальности, через понятное всем свидетельство веры… Только таким образом Свет Христов, который есть Любовь, способен воссиять в тех из нас, кто добровольно принимает его и стремится привлечь к нему других. Свет Христов не распространяется через пустые слова, связанные с манипулятивными или коммерческими интересами. Нет, никоим образом. Он распространяется только через веру, Слово и свидетельство. Так и только так Свет Христов распространяется. Вифлеемская Звезда – это Христос, но и мы также призваны стать звездой для наших братьев и сестер в качестве достойных доверия свидетелей Божией благости и бесконечной милости – этих сокровищ, которые Искупитель готов подарить каждому. Свет Христов не распространяется через прозелитизм. Он распространяется через свидетельство, через исповедание веры. А порой через мученичество.

Мы призваны всё полнее принимать этот Свет, наполнять им свою душу. Но горе нам, если мы думаем, будто обладаем этим Светом; горе нам, если полагаем, будто можем «управлять» им! Какое заблуждение! Нам следует уподобиться волхвам: как и они, позволить себе быть очарованными, увлеченными, захваченными, просвещенными и обращенными Христом. Это и есть путь веры, пролегающий через молитву и созерцание дел Божьих; путь, непрестанно исполняющий нас радостью и удивлением, всегда новым удивлением. И какое же это чудо – делать шаг за шагом, ходя во Свете!

Так призовем же на Вселенскую Церковь покровительство Марии, дабы во всём мире распространилось Евангелие Христа – Свет всем народам, Свет каждого народа.

Перевод «Сибирской католической газеты»