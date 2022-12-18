Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Адвента. 18 декабря 2022 года, площадь Святого Петра

В полдень 18 декабря, в четвёртое и последнее воскресенье Адвента, Папа Франциск посвятил размышления перед молитвой Angelus праведному Иосифу, взяв за основу евангельское чтение от св. Матфея (1,18-24). Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отметил, что Иосиф был простым человеком, который собирался жениться и, возможно, мечтал о прекрасной семье, любящей супруге, замечательных детях, достойной работе. Однако внезапно эти мечты разбились: его суженая ждёт ребенка, и не от него. Что должен был чувствовать Иосиф? Уныние, боль, недоумение, обиду, разочарование… «Мир обрушился на него, и что он мог сделать?» – отметил Папа.

Ветхозаветный закон открывал перед Иосифом два варианта: разоблачить Марию, заставив её поплатиться за мнимую неверность, или же тайно аннулировать помолвку, не подвергая Марию скандалу и тяжким последствиям, но при этом взяв бремя позора на себя. «Иосиф выбирает второй путь: путь милосердия», – подчеркнул Святейший Отец. В самый разгар кризиса и сомнений «Бог озаряет его сердце новым светом»: во сне Иосиф слышит Господне откровение о том, что дитя Марии – от Духа Святого (см. ст. 20-21), а он сам будет опекуном Спасителя рода человеческого. «Проснувшись, Иосиф понимает, что величайшая мечта каждого благочестивого израильтянина – стать отцом Мессии – сбывается для него совершенно неожиданным образом». Однако, чтобы осуществить этот замысел, ему будет недостаточно принадлежать к потомкам Давида и быть верным блюстителем закона: Иосифу придётся отказаться от планов и мечтаний, целиком довериться Богу, принять Марию и её сына совершенно иным, неожиданным образом. В итоге праведник отвечает согласием, и «его героическая смелость реализуется в молчании: он уповает, принимает с готовностью, не требуя никаких гарантий».

Святейший Отец задался вопросом: «О чём сегодня говорит нам Иосиф?», ведь у нас тоже есть свои мечты. «Возможно, на Рождество мы больше думаем о них, вместе обсуждаем их. Быть может, мы сожалеем о некоторых разбитых мечтах и видим, что самые лучшие ожидания нередко сталкиваются с нежданными ситуациями, приводящими в замешательство». Когда такое происходит, подчеркнул Епископ Рима, святой Иосиф указывает нам верный путь:

«Мы не должны поддаваться негативным чувствам, таким как гнев и закрытость, это неправильно! Напротив, нужно внимательно принимать сюрпризы жизни и даже кризисы: когда человек находится в кризисной ситуации, он не должен делать поспешный, инстинктивный выбор, но, подобно Иосифу, отсеять ненужное и ‘помыслить обо всём’ (см. ст. 20), основываясь на основном критерии: на Божьем милосердии. Когда человек переживает кризис, не поддаваясь закрытости, гневу и страху, но держа дверь открытой для Бога, Господь может вмешаться. Он – эксперт превращения кризисов в мечтания: да, Бог открывает кризисы для новых перспектив, возможно, не так, как мы ожидаем, но так, как умеет Он Сам. Братья и сёстры, таковы Божьи горизонты: они удивительны, но бесконечно более широкие и прекрасные, чем наши! Пресвятая Дева Мария да поможет нам всегда быть открытыми для Божьих сюрпризов».