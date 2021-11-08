Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 32-е воскресенье Рядового времени. 7 ноября 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сцена, описанная в Евангелии сегодняшней Литургии, разворачивается на территории Иерусалимского Храма. Иисус наблюдает за тем, что происходит в этом самом святом для иудеев месте, и замечает, как книжники и фарисеи настойчиво привлекают к себе внимание, как им нравятся приветствия, знаки уважения и почетные места. Иисус добавляет еще, что они «пожирают дома вдов и напоказ долго молятся» (Мк 12,40). Вместе с тем, Он обращает внимание и на еще одну череду событий: бедная вдова, одна из тех, кого сильные мира сего охотно подвергают эксплуатации, опускает в сокровищницу Храма «всё, что имеет» (Мк 12,44). Как сказано в Евангелии, «всё пропитание свое». Евангелие предлагает нам ярчайший контраст: богатые жертвуют избыточное, чтобы показать себя; а бедная, никем незамечаемая женщина отдает всё, что у нее есть. Это два противоположных типа поведения, которые бывают свойственны людям.

Иисус «смотрит» и видит эти две сцены. Используемый здесь глагол «смотреть» как бы подытоживает всё Его учение: нам тоже нужно «смотреть». Смотреть за теми, кто, будучи верующими, остаются двуличными, как книжники, чтобы не стать похожими на них. И смотреть за вдовой, чтобы разглядеть в ней образец собственного поведения. Присмотримся теперь тщательнее как к лицемерам, так и к бедной вдове.

Прежде всего, следует остерегаться лицемерия, быть внимательными, чтобы не строить своей жизни на культе видимости, внешней значительности, чрезмерной озабоченности собственным имиджем. И, самое главное: всячески избегайте соблазна использовать веру в личных интересах. Упомянутые книжники прятали за именем Бога собственное тщеславие, но, что еще хуже, использовали религию для устройства своих дел, злоупотребляя властью и эксплуатируя бедных. Увы, этот злонамеренный образ действий нам и сегодня приходится наблюдать и там и сям, и там и сям: это клерикализм, суть которого – в доминировании над смиренными, в их эксплуатации, в их «третировании» с сознанием собственного превосходства. Вот великое зло клерикализма. Здесь перед нами важнейшее предостережение, значимое для всех времён, значимое для всех без исключения – для Церкви и для общества: никогда не использовать свою ведущую роль для господства над людьми, никогда не пытаться зарабатывать на эксплуатации слабых! Также необходима бдительность, чтобы не впасть в тщеславие, чтобы не впасть в соблазн удовлетворенности внешней видимостью, декорациями, теряя при этом самою суть. Полезно будет спросить самих себя: когда мы что-то говорим или что-то делаем, для нас значима прежде всего высокая оценка окружающих либо чувство внутреннего удовлетворения или же мы искренне стремимся послужить этим Богу и людям, особенно самым слабым? Будем же нетерпимы к лукавству, к лицемерию, являющемуся весьма опасным заболеванием души! К двойным стандартам, к двойной морали, к двусмысленности, когда говорят одно, но имеют в виду при этом нечто другое, к «пересуживанию». Так поступают лицемеры, люди лукавые и двуличные.

И чтобы нам исцелиться от этой болезни, Иисус предлагает нам присмотреться к бедной вдове. Господь решительно обличает эксплуатацию этой женщины, которая, сделав пожертвование, вынуждена возвращаться домой, не имея даже той малости, что ей оставалась на пропитание. Как же важно разорвать связь между святыней и деньгами! Иисус прежде уже говорил об этом: нельзя служить двум господам. Или ты служишь Богу – и нам тут же приходит на мысль, что дальше прозвучит «или дьяволу». Но из уст Иисуса прозвучало «или маммоне», т.е. «или деньгам». Иисус настаивает, что мы не должны служить «господину», коим являются деньги. Но в то же время Он дает высокую оценку тому обстоятельству, что вдова опустила в сокровищницу всё, что имела. У нее не остается ничего, зато она обретает свою полноту в Боге. Она не боится потерять то немногое, что у нее было, поскольку уповает на преизобильное богатство Бога, и именно уверенность в Божием богатстве приумножает радость жертвователя. Вспомним здесь о другой вдове – вдове из истории пророка Илии. Она согласилась испечь для пророка лепешку из последней муки и последнего масла, которые имела. Илия сказал ей: «Дай мне поесть». Она дала, и тогда свершилось чудо: запасы муки не уменьшились (3 Цар 17,9-16). Сколь бы ни были щедры люди, Господь всё равно будет щедрее. И идет Он дальше. Впрочем, причиной тут может быть и наша скупость. И вот поэтому Иисус рекомендует нам бедную вдову в качестве наставницы в вере: она не заходит в храм, чтобы стяжать внутреннее удовлетворение; не молится напоказ; не кичится своей верой… Она жертвует от всего сердца, щедро и безвозмездно. Ее монеты звенят громче, чем обильные пожертвования богачей, ибо символизируют посвященную Богу жизнь, символизируют искреннюю веру, живущую не показным благочестием, а безоглядным упованием. Нам следует учиться у нее: учиться свободной от внешней мишуры, но внутренне цельной вере – вере, сотканной из смиренной любви к Богу и братьям.

А теперь мы обратимся к Деве Марии, Которая со смиренным, незамутненным сердцем превратила всю Свою жизнь в дар Богу и Своему народу.

Перевод «Сибирской католической газеты»