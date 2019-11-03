Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 31-е Рядовое воскресенье. 3 ноября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие погружает нас в жизненную среду Иисуса. По дороге в Иерусалим Он остановился в Иерихоне, и тут Его встретила большая толпа, а в ней был человек по имени Закхей, «начальник мытарей», т.е. иудеев, собиравших налоги для Римской империи. Он был богат, но не благодаря честному заработку, а благодаря взяточничеству, и это углубляло презрение к нему со стороны окружения. Закхей «искал видеть Иисуса, кто Он»(Лк 19,3), но не собирался встречаться с Ним лично. Ему просто было интересно: он хотел увидеть человека, о котором слышал много необычного. Короче говоря, «чтобы увидеть Его» (Лк 19,4), он взобрался на дерево. А Иисус, подойдя к этому месту, поднял глаза и заметил его (Лк 19,5).

Важно то, что инициатива первого взгляда принадлежит не Закхею, но Иисусу, Который среди множества окружавших Его лиц разыскивает именно лицо мытаря. Милосердный взгляд Господа обращается к нам прежде, чем сами мы осознаем, что нам необходимо для спасения. И этим взглядом Божественного Учителя инициируется чудо обращения грешника. Иисус обращается к нему и окликает его по имени: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк 19,5) Иисус не упрекает его, не читает ему нотаций. Он настаивает, что Ему «надобно» пойти к нему: «надобно», ибо такова воля Отца. Несмотря на людские нарекания, Иисус решает посетить дом этого отъявленного грешника.

А разве мы не были бы так же возмущены поведением Иисуса? Но презрение и остракизм к грешнику только изолируют его и укореняют его во зле, которое он причиняет себе и обществу. Бог осуждает грех, но пытается спасти грешника, Сам пускается на его поиски, чтобы наставить его на путь истинный. Тем, кто никогда лично не ощущал, как Божие милосердие взыскует его, нелегко по достоинству оценить необычайное величие жестов и слов, с коими Иисус приближается к Закхею.

Принятие со стороны Иисуса и оказанное ему внимание быстро приводят Закхея к радикальному изменению мышления: в одно мгновенье ему становится ясно, насколько мерзка его жизнь, полностью сосредоточенная на деньгах, приобретаемых ценой ограбления других людей и пренебрежения ими. Благодаря тому, что Господь гостит у него дома, Закхей начинает смотреть на всё другими глазами, с некой долей той нежности, с которой Иисус взирал на него. Его отношение к деньгам и их использованию также претерпевает полное изменение: вместо «брать» приоритет теперь отдается тому, чтобы давать. Закхей решает раздать половину того, что имеет, бедным, и возместить вчетверо ущерб от незаконно присвоенного им в прежние времена (Лк 19,8). Закхей узнал от Иисуса, что любить бескорыстно вполне возможно: раньше он был скуп, а теперь стал щедрым; прежде он любил скопидомничать, а теперь радуется возможности поделиться. Встретившись с любовью, убедившись, что его любят, несмотря на его грехи, он сам обретает способность любить других, а его щедрость в денежных делах становится знамением солидарности и общения.

Так пусть же Дева Мария испросит нам благодать, дабы и мы постоянно ощущали на себе милосердный взор Иисуса и умели, вооружившись милосердием, первыми выходить навстречу заблудшим, чтобы и они получили возможность принять у себя Иисуса, пришедшего «взыскать и спасти погибшее».

Перевод «Сибирской католической газеты»