Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 30-е Рядовое воскресенье. 25 октября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Мф 22,34-40) законоучитель спрашивает Иисуса: «Какая наибольшая заповедь в законе?» (Мф 22,36). То есть главная заповедь всего Божественного Закона. Иисус отвечает без обиняков: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим» (Мф 22,37). И тут же добавляет: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22,39).

В ответе Иисуса еще раз повторены и объединены две основные заповеди, которые Бог завещал Своему народу через Моисея (ср. Втор 6,5; Лев 19,18). Таким образом Господь избегает придуманной для Него западни: оппоненты «искушали Его» (Мф 22,35). Его, по сути, намеревались втянуть в спор между знатоками закона относительно иерархии предписаний. Но Иисус устанавливает два основных принципа для верующих всех времен, два основных правила нашей жизни. Во-первых, нравственная и религиозная жизнь не может быть сведена к беспокойному и навязанному извне послушанию. Есть люди, которые стремятся исполнять заповеди под давлением страха и внешнего принуждения. Иисус же помогает нам уяснить, что нравственная и религиозная жизнь не может быть сведена к страху и принуждению, ее мотивацией должна быть любовь. Второе правило подразумевает, что любовь призвана нераздельным образом устремляться и к Богу, и к ближнему. Это одно из радикальных нововведений Иисуса, в свете которого становится очевидным: то, что не отражается в любви к ближнему, не является истинной любовью к Богу; в то же время то, что не вытекает из наших отношений с Богом, не является истинной любовью к ближнему. Иисус завершает Свою отповедь такими словами: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22,40). Отсюда следует, что все без исключения заповеди, данные Господом Своему народу, должны быть проникнуты любовью к Богу и ближнему.

И в самом деле, все заповеди служат воплощению, выражению этой двойной неделимой любви. Любовь к Богу выражается прежде всего в молитве, а еще точнее в молитве поклонения. Мы склоны пренебрегать поклонением Богу. Мы читаем благодарственные молитвы, любим о чём-то просить…, но при этом пренебрегаем поклонением. Между тем, поклонение Богу – это самое сердце молитвы. А любовь к ближнему, которую еще называют братским милосердием, проявляется в сочувствии, внимании, готовности поделиться, заботе… Но как же часто мы не желаем выслушать ближнего, потому что это скучно или потому что это отнимает у нас время. Мы не изъявляем охоты быть рядом с нашими ближними, поддерживать их в их тяготах и нуждах… Зато у нас всегда находится время, чтобы посплетничать, всегда! У нас нет времени утешать страждущих, зато есть масса времени для сплетен. Будем же бдительны! Апостол Иоанн пишет: «Кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит» (1 Ин 4,20). Таким образом, еще раз подтверждается единство этих двух заповедей.

В сегодняшнем Евангелии Иисус позволяет нам приблизиться к этому живому пульсирующему источнику любви. Этот Источник – Сам Бог. Он – Источник того общения в любви, которое никто и ничто не может разорвать. Общение есть дар, о котором нужно ежедневно просить. Но это также и взятое на себя личное обязательство не позволить идолам мира сего поработить меня. Критерий подлинности нашего обращения и святости весь без остатка заключается в любви к ближнему. Если я говорю «я люблю Бога» и не люблю при этом ближнего, это не значит ничего. Подтверждением того, что я люблю Бога, является то, что я люблю своего ближнего. До тех пор, пока существует хоть один брат, хоть одна сестра, которым я не тороплюсь открыть свое сердце, я всё еще далек от того образа ученика, каким меня хочет видеть Иисус. Но Его Божественное милосердие не позволяет нам впасть в уныние, а, скорее, призывает нас раз за разом начинать всё сначала, снова и снова пытаться жить по Евангелию.

Так пусть же ходатайственное заступничество Пресвятой Девы Марии распахнет наши сердца навстречу «Великой Заповеди», двойной Заповеди Любви, заключающей в себе весь Закон Божий; Заповеди, от которой прямо зависит наше спасение.

Перевод «Сибирской католической газеты»