Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 26-е воскресенье Рядового времени. 26 сентября 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшней Литургии повествует нам о кратком диалоге между Иисусом и апостолом Иоанном, выступающим от имени всей общины учеников. Ученики заметили человека, изгонявшего бесов именем Господа, и запретили ему делать это, поскольку он не принадлежал к их группе. Иисус же, со Своей стороны, призвал учеников не препятствовать тому человеку, творящему доброе дело, поскольку он тоже участвует в реализации Божьего замысла (Мк 9,38-41). Затем Иисус предостерегает: вместо того, чтобы делить людей на хороших и плохих, нам следует позаботиться о состоянии собственных сердец, дабы не угодить в ловушку зла и не стать соблазном для ближних (ср. Мк 9,42-45.47-48).

Иисус в данном случае раскрывает природу одного известного искушения и делится поучением. Искушение – это самоизоляция. Ученики выказали желание запретить доброе дело, поскольку тот, кто его творил, не принадлежал к их числу. Они полагают, будто у них есть «эксклюзивные права на Иисуса», будто они – единственные, призванные трудиться для Царства Божия. В конечном итоге, они ощущают себя избранными, а других людей воспринимают как чужих и даже как несущих угрозу. Братья и сестры, всякий раз, когда мы закрываемся в своей мнимой исключительности, между нами и другими, отличающимися от нас людьми возникает дистанция, а это – как мы хорошо знаем – в прошлом было корнем многих зол: подобный абсолютизм обычно порождал диктатуры и провоцировал насилие по отношению к инакомыслящим.

Таким же образом и Церкви следует всячески опасаться самоизоляции. Именно дьявол производит разделения – само слово «дьявол» означает «производящий разделения». Это он возбуждает подозрения, чтобы разделить людей и настроить их друг против друга. И при этом он действует весьма хитро: и с нами может случиться то же, что и с теми учениками, пожелавшими исключить даже того, кто сам изгонял дьявола! Иногда и нам доводится вместо того, чтобы быть скромными и открытыми, изображать из себя «первых учеников в классе», а всех прочих удерживать на расстоянии. Вместо того, чтобы стремиться шагать в общем строю со всеми людьми доброй воли, мы пытаемся предъявлять свои «права верующих»: «я – верующий», «я – католик, я – католик», «я принадлежу к этой ассоциации, к этому движению…». В то время как другие – увы, не принадлежат. Это опасное искушение: размахивать удостоверением «верующего», чтобы осуждать и исключать. Так попросим же о благодати, чтобы не поддаться искушению осуждать и составлять «каталоги чужих». Пусть Господь хранит нас от менталитета «гнездышка», от самоидентификации в маленькой группе тех, кто считает себя «самыми лучшими». Такими «гнездышками» могут быть священник со своими «самыми верными», пастырские ассистенты, ревниво хранящие «чистоту своих рядов», участники церковных движений и ассоциаций, абсолютизирующие свою конкретную харизму, и так далее. Все они «закрытые». Всё это угрожает превратить христианскими общины в места разделения, а не сопричастности. Святому Духу не угодна замкнутость: Ему угодна открытость, Ему угодны гостеприимные общины, в которых найдется место для всех.

И тут в Евангелии звучит наставление Иисуса: вместо того, чтобы осуждать всех вокруг, займемся-ка лучше самими собой! Существует вполне реальная опасность быть нетерпимыми по отношению к ближним и чрезмерно снисходительными по отношению к себе самим. И Иисус призывает нас не идти на соглашение со злом, пользуясь при этом шокирующими аллегориями: «Если какие-то члены вашего тела становятся поводом, чтобы согрешить, лучше удалите их!» (ср. Мк 9,43-48). Если что-то вас соблазняет, удалите сам повод соблазна! Иисус не говорит: «Если что-то склоняет вас ко греху, остановитесь, задумайтесь, что-то скорректируйте…». Нет: «Режь! Удаляй! И тотчас!». Иисус крайне радикален, требователен, но всё это для нашего же блага: так ведет себя хороший врач. Всякая ампутация, всякое изъятие служат тому, чтобы лучше расти и плодоносить в любви. Так зададимся же сегодня вопросом: что во мне самом несогласно с Евангелием? Что конкретно мне следует в своей жизни удалить, чтобы Иисус был мною доволен?

Помолимся Непорочной Деве, чтобы Она помогала нам быть доброжелательными к другим людям и требовательными к себе самим!

Перевод «Сибирской католической газеты»