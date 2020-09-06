Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 23-е Рядовое воскресенье. 6 сентября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельское чтение сегодняшнего воскресенья (Мф 18,15-20) представляет собой фрагмент из четвертой речи Иисуса в Евангелии от Матфея. Это так называемая «речь об общине» или «речь о Церкви». Она посвящена проблематике вразумления впавшего в грех собрата и содержит обращенное к нам приглашение поразмышлять о двойном измерении христианской жизни: общинном, касающемся заботы о единстве, единстве Церкви; и личном, предполагающем внимание и уважение к совести каждого человека.

Чтобы вразумить совершившего неблаговидный поступок брата, Иисус предлагает педагогический прием его исцеления или реабилитации. Педагогика Иисуса – это всегда педагогика исцеления. В ней можно выделить три этапа. В первую очередь Он говорит: «Вразуми согрешившего брата с глазу на глаз». То есть не стоит сразу же заявлять публично о его проступке. Речь идет о деликатном подходе к брату, цель которого не в том, чтобы осудить его, а в том, чтобы помочь ему осмыслить происшедшее. Наверняка и у нас был подобный опыт. Вот приходит к нам некто и говорит: «Смотри, вот здесь ты был неправ. Тебе стоит кое-что поменять в этом отношении». Возможно, нашей первой реакцией в таком случае бывает раздражение, но поостыв, мы говорим «спасибо», воздавая должное этому жесту братства, общения, помощи, исцеления. Однако данный совет порой бывает непросто реализовать на практике по нескольким причинам. Есть опасность, что брат или сестра отреагируют негативно, иногда может не хватить доверия в отношениях с ними, могут случиться и иные обстоятельства. И всё же, предпринимая такого рода попытки, мы отчетливо ощущаем, что это – путь Господа.

Итак, несмотря на все мои благие намерения, первая попытка заканчивается ничем. В таком случае следует не отчаиваться, не поддаваться соблазну «умыть руки» (ведь это не по-христиански), а обратиться за поддержкой к другому брату или сестре. Иисус говорит: «Если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух» (Мф 18,16). Это предписание Закона Моисеева. Оно может показаться направленным против подсудимого, но на самом деле призвано оградить его от ложных обвинений. Но Иисус идет еще дальше: от двух свидетелей ждут, что они будут не обвинять и судить, а помогать. «Давайте попытаемся договориться, вы и я, давайте побеседуем с этим человеком, который заблуждается, у которого дурная репутация. Подойдем к нему по-братски, пообщаемся с ним или с ней». Именно такого отношения ждет от нас Иисус. Но Он же дает понять, что даже такой подход – вторая попытка с участием свидетелей – может завершиться неудачей, в отличие от Закона Моисея, согласно которому для вынесения приговора достаточно свидетельства двух или трех человек.

В самом деле, там, где речь идет о любви, даже двух или трех человек может оказаться недостаточно. И Иисус добавляет: «Скажи Церкви»(Мф 18,17). Некоторые ситуации затрагивают всю общину. Существуют вещи, которые не могут оставить равнодушными прочих братьев: необходимо еще больше любви, чтобы вернуть брата. Но порой и этого может не хватить. Иисус говорит: «А если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Это выражение, которое на первый взгляд кажется чрезмерно суровым, на самом деле означает, что согрешающего брата следует препоручить Богу: ведь у Небесного Отца любви больше, чем у всех братьев вместе взятых.

Это наставление Иисуса весьма актуально. Давайте рассмотрим пример: вот, мы видим проступок, ошибку, промах, допущенный тем или иным братом или сестрой. Что мы делаем в первую очередь? Идем и рассказываем об этом всем и каждому, то есть сплетничаем. Сплетни убивают саму душу общины, убивают единение внутри Церкви. Главный Сплетник – это дьявол, это он постоянно говорит гадости о других, потому что он лжец и отец лжи. Его цель – посеять раздоры в Церкви, разделить братьев и сестер, помешать становлению общины. Братья и сестры, я прошу вас, пожалуйста, не будем сплетничать! Сплетни – это напасть похлеще, чем Covid-19! Так сделаем же над собой усилие – больше никаких сплетен! Любовь Иисуса была настолько сильна, что Он принимал в общение даже язычников и мытарей, чем вызывал возмущение «трезвомыслящих» людей той эпохи. И в данном случае речь идет не о необратимом осуждении, но о признании того факта, что иногда наши человеческие усилия могут потерпеть крах, и только оставление брата наедине с Богом дает шанс пробуждения в его душе голоса совести и чувства ответственности за совершаемые им поступки. Если ни одна из наших попыток наставить брата или сестру на путь истинный не сработает, то единственным средством останется наша тихая молитва в его или ее намерении, но никак не сплетни.

Так пусть же Дева Мария поможет нам сделать братское вразумление здравой привычкой, дабы в наших общинах постоянно укреплялись и обновлялись братские отношения, основанные на взаимном прощении, а прежде всего – на непреоборимой силе Божьего милосердия.

Перевод «Сибирской католической газеты»