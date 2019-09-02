Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 22-е Рядовое воскресенье. 1 сентября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшнего воскресенья (Лк 14,7-14) посвящено участию Иисуса в званой трапезе, имевшей место в доме одного из «начальников фарисейских». Господь наблюдал, как гости спешат и торопятся занять за столом первые места. Такое поведение достаточно распространено и в наши дни, причем не только в связи с приглашением на обед: мы часто стремимся занять первые места и в других ситуациях, чтобы тем самым продемонстрировать свое превосходство над окружающими. Такого рода «погоня за первыми местами» несомненно вредит любой общине, как гражданской, так и церковной, ибо разрушает братские отношения. Среди знакомых нам людей иногда встречаются те, кто стремится любой ценой занять первое место, и эти люди вредят братству. В связи с возникшей ситуацией Иисус предлагает присутствующим две короткие притчи.

Первая притча обращена к приглашенным на пир и содержит призыв не рваться занимать первые места, «чтобы, — говорит Иисус, — не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место» (Лк 14,8-9). Иисус советует вести себя прямо противоположным образом: «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою» (Лк 14,10). Иными словами, нам не следует обращать на себя внимание и добиваться признания со стороны окружающих, рассаживаясь на лучшие места. Пусть лучше окружающие сами предложат нам занять это место. Иисус раз за разом указывает нам путь смирения: нам необходимо обучиться пути смирения, ибо только этот путь правилен и позволяет выстроить правильные отношения со своим окружением.

В другой притче, которую Иисус адресует хозяину, устраивающему пиршество, Он обращается к критериям подбора приглашенных на званый обед гостей и при этом настаивает: «Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе» (Лк 14,13-14). Также и в этом случае Иисус радикально противостоит господствующим тенденциям, приоткрывая при этом логику Бога-Отца. Он Сам же предлагает и ключ к интерпретации Своей речи. И что же это за ключ? Это обетование: если будешь так поступать, «воздастся тебе в воскресение праведных» (Лк 14,14). Иначе говоря, те, кто так себя ведут, обретут Божественную награду, безмерно превосходящую все награды человеческие. Я оказываю тебе определенную услугу, ожидая с твоей стороны взаимности, но это совсем не по-христиански. Христианская щедрость всегда скромна. Скромная христианская щедрость. Человеческая взаимность с ее поощрениями как правило наносит урон отношениям, придает им коммерческий характер, вводит личный интерес в те межчеловеческие связи, которые на самом деле призваны быть щедрыми и бескорыстными. Сам Иисус призывает Своих слушателей к бескорыстной щедрости: призывает встать на путь, сулящий несравненно более глубокую радость — радость сопричастности любви Самого Господа Бога, ожидающего всех нас на небесном свадебном пиршестве.

Так пусть же Дева Мария, столь смиренная, но и превознесенная выше всего сущего, поможет нам увидеть себя самих такими, какими мы в действительности являемся — малыми и скромными, и притом с радостью отдавать себя ближним, не ожидая за это никакой награды.

Перевод «Сибирской католической газеты»