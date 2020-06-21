Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 12-е Рядовое воскресенье. 21 июня 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Евангелии нынешнего воскресенья (Мф 10,26-33) прозвучал призыв не бояться, быть стойкими и исполненными упования перед лицом трудных жизненных ситуаций. Иисус обратился с этим призывом к Своим ученикам, предупреждая их относительно будущих невзгод. Зачитанный сегодня фрагмент является частью миссионерского наставления, которое Учитель преподает апостолам, подготавливая их к первому опыту публичного провозглашения Царства Божьего. Он настоятельно призывает их «не бояться», ибо страх – это один из самых отвратительных врагов нашей христианской жизни. Вот Иисус и призывает – «не бойтесь», и притом указывает на три конкретные ситуации, с которыми Его последователям придется столкнуться.

Первая такая ситуация – это враждебное отношение со стороны тех, кто хотел бы заставить замолчать Слово Божие, пытаясь «подсластить пилюлю» или заткнуть рот тем, кто его возвещает. Иисус, со Своей стороны, побуждает апостолов широко распространять послание Спасения, которое Он им доверил. До сих пор Он передавал это послание осторожно, почти тайно, имея дело лишь с малой группой учеников. В дальнейшем члены этой малой группы должны будут говорить «при свете», т.е. открыто, должны будут благовествовать «на крышах», т.е. публично.

Вторая трудная ситуация, с которой столкнутся миссионеры Христа, – это непосредственные физические угрозы, прямые гонения на них вплоть до убийства. К сожалению, это пророчество Иисуса было и остается актуальным во все времена. Такова тяжелая реальность, но именно в этой реальности у свидетелей есть шанс продемонстрировать свою верность. Сколь же многих христиан преследуют и сегодня в различных регионах мира! Они страдают ради Евангелия, не теряя при этом способности любить. Это мученики наших дней. Сегодня мы имеем больше христианских мучеников, чем в первые века. Зачастую их убивают просто потому, что они верят во Христа. И этим вчерашним и нынешним ученикам, претерпевающим гонения, Иисус дает совет: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф 10,28). Не стоит бояться тех, кто стремится нейтрализовать внутреннюю силу Евангелия высокомерием и жестокостью. И в самом деле, гонители ничего не могут поделать с «душой», т.е. с возможностью общения с Богом: никто не может отнять у учеников этот шанс, ибо это есть дар Божий. Единственное, чего ученику следует бояться, – это утратить эту драгоценную возможность, этот божественный дар, утратить близость к Богу, дружбу с Богом, отказавшись жить по Его Евангелию. Это «смерть вторая», моральная смерть как следствие греха.

Еще один вид испытаний, которые обрушатся на апостолов – это, по словам Иисуса, внутреннее ощущение (оно может посетить и кого-то из нас), будто Бог оставил их, будто Он страшно далек и не отвечает на молитвы. Этого тоже не следует бояться. Важно только помнить, что жизнь каждого из учеников, какие бы испытания он ни претерпевал, целиком и полностью находится в руках Божьих, в руках Господа, Который любит и хранит всех нас.

Итак, имеем три искушения: соблазн «подсластить» Евангелие, «разбавить» его; прямые гонения; внутреннее ощущение, будто мы оставлены Богом. Иисус Сам подвергся всем этим искушениям, включая и последнее, – его Он пережил в Гефсиманском саду и на Голгофе: «Отче, почему Ты оставил Меня?». И нам в той или иной мере доводится переживать нечто подобное, проходить сквозь духовную пустыню. Нам не следует этого бояться. Отец Небесный заботится о нас, ведь каждый из нас бесконечно важен Ему. А для нас важны искренность и бесстрашие в исповедании веры: свидетельствуй об Иисусе перед людьми и не уставай творить добро.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария, образец верности и доверия Богу среди угроз и испытаний, поможет нам никогда не впадать в отчаяние, но вверять себя Господу и Его благодати, ибо благодать Божия сильнее любого зла.

Перевод «Сибирской католической газеты»