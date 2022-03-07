Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1 воскресенье Великого Поста. 6 марта 2022 г., площадь Св. Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus 6 марта 2022 г., Папа комментировал отрывок из Евангелия от Луки, предлагаемый литургией в первое воскресенье Великого поста. Передает русская служба Vatican News.

Евангелие дня переносит нас в пустыню, куда Иисус приведён был Святым Духом. Там сорок дней Он был искушаем диаволом (ср. Лк 4, 1-13), напомнил Папа: «Иисус также был искушаем дьяволом, и Он сопровождает нас, каждого из нас, в наших искушениях. Пустыня символизирует борьбу с соблазнами зла, чтобы научиться выбирать истинную свободу. Действительно, Иисус переживает опыт пустыни непосредственно перед началом Своей публичной миссии. Именно через эту духовную борьбу Он решительно утверждает, каким Мессией Он намерен быть».

С какими же искушениями пришлось бороться Иисусу? Дьявол дважды обращается к Нему со словами: «Если Ты Сын Божий…» (ст. 3, 9). Тем самым дьявол предлагает Иисусу воспользоваться своим положением: сначала для того, чтобы утолить голод, затем увеличить власть и, наконец, получить великое знамение от Бога. Дьявол как будто говорит: «Если Ты Сын Божий, воспользуйся этим!». Нам тоже знакомы эти искушения: «Раз ты занимаешь эту должность, воспользуйся ею! Не упусти свой шанс», то есть «подумай о своей выгоде». Это соблазнительное предложение, но оно ведет к рабству сердца: оно делает нас одержимыми жаждой обладания, сводит все к обладанию вещами, властью, славой. Это и есть суть искушения, тот самый «яд страстей», в котором укореняется зло, подчеркнул Святейший Отец, пояснив, что наши искушения всегда действуют через страсти.

Но Иисус победоносно противостоит влечению зла, продолжил Папа:

«Как же Он это делает? Отвечая на искушения Словом Божьим, которое говорит, что нельзя пользоваться преимуществами, нельзя использовать Бога, других людей и вещи для себя, нельзя пользоваться своим положением для приобретения привилегий. Ибо истинное счастье и свобода не в том, чтобы обладать, а в том, чтобы делиться; не в том, чтобы пользоваться другими, а в том, чтобы любить их; не в стремлении к власти, а в радости служения».

Эти искушения сопровождают каждого из нас на жизненном пути, сказал далее Папа и предостерег, что мы должны быть к ним внимательны, потому что они часто предстают в обличье кажущегося добра: дьявол хитёр, он всегда использует обман. Так, Иисусу он пытался внушить, что его предложения полезны для доказательства, что Он действительно Сын Божий.

Иисус никогда не разговаривает с дьяволом, подчеркнул Папа: Он либо изгонял его, когда исцелял одержимых, либо, когда Ему приходилось отвечать, как в этом случае, Он делал это с помощью Слова Божия, а не Своим собственным словом.

«Братья и сестры, никогда не вступайте в диалог с дьяволом: он хитрее нас, – предостерег Папа. – Держитесь за Слово Божье, как Иисус, и в крайнем случае отвечайте только Словом Божьим. Таким образом мы не ошибемся».

Дьявол часто предстает перед нами «с кротким взглядом», «с ангельским лицом»; для своих искушений он использует даже самые что ни на есть священные, религиозные мотивы, продолжил Святейший Отец:

«Если мы поддаемся на его обольщения, то в итоге оправдываем собственную фальшь, маскируя ее добрыми намерениями: «Да, я заключил странные сделки, но зато помог бедным»; «да, я воспользовался своим положением – политика, правителя, священника, епископа – но с благородной целью»; «да, я поддался своим инстинктам, но ведь никому от этого не было вреда», и таким оправданиям нет числа. Пожалуйста, запомните: никаких компромиссов со злом, никакого диалога с дьяволом. Мы не должны вести диалог с искушением, мы не должны погружаться в тот сон совести, который заставляет нас говорить: «Да ладно, это нестрашно, все же так делают!». Давайте посмотрим на Иисуса, Который не стремится приспособиться, не заключает договор со злом. Он противостоит дьяволу Словом Божьим, которое сильнее дьявола, и поэтому побеждает искушения».

«Пусть это время Великого поста станет для нас временем пустыни, – призвал Папа. – Давайте найдем время для тишины и молитвы, остановимся и посмотрим на то, что волнует наши сердца, на нашу внутреннюю правду, на то, что, как мы знаем, не может быть оправдано. Давайте обретем внутреннюю ясность, поставив себя перед Словом Божьим в молитве, чтобы внутри нас происходила благотворная борьба со злом, нас порабощающим, борьба за свободу».

«Попросим Пресвятую Деву сопровождать нас в пустыне Великого поста и помогать нам на пути обращения», — воззвал Святейший Отец, завершая размышление.