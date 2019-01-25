Слово архиепископа Павла Пецци на экуменической встрече в Москве в рамках Недели молитв о единстве христиан 23 января 2019 г.

23 января в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве состоялась Молитва о единстве христиан. Её предварила Святая Месса под предстоятельством архиепископа Павла Пецци в сослужении около двадцати священников архиепархии. В самой экуменической встрече, проходящей ежегодно в рамках Недели молитв о единстве христиан, приняли участие священники и монашествующие Архиепархии, католики Москвы, многочисленные гости.

К собравшимся обратился архиепископ Павел Пецци:

Дорогие братья и сёстры!

Единство, о котором нам говорят сегодняшние чтения из Священного Писания, — это живое, динамичное единство, связанное со Христом. Это динамичное единство во Христе касается всей реальности, всей сотворённой вселенной: «Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1,3), прекрасно говорит апостол Иоанн в начале своего Евангелия; «Им (Христом) создано всё, всё Им и для Него создано, всё Им стоит» (ср. Кол 1,16-17), отвечает ему с радостным энтузиазмом апостол Павел.

Это единство во Христе познаётся нами по мере того, как мы полагаемся на Того, Кто поистине велик, всемогущ и всеведущ.

«Правды, правды ищи» — такова тема недели молитв о единстве христиан в этом году, потому что правда основана на Христе, Который есть истина, и путь и жизнь (ср. Ин 6,14). Поэтому подлинный поиск правды всегда следует за определённой Личностью, Личностью Христа, как призывает Павел: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим 12,1-2).

Однако искать можно лишь того, что уже предвосхищено желанием. Поэтому к этому динамичному единству необходимо стремиться: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Фил 3,12).

В своём стремлении к единству в пути мы не уповаем на наши дела, на наши усилия; мы уповаем лишь на Господа, мы хвалимся Иисусом Христом. Дух Святой сделает нас единым народом Божиим, Христос — наша слава. Дух Христа, в Котором народ Божий славит Бога, есть тот же Дух любви, которая излилась в наши сердца (ср. Рим 5,5); Дух мира и радости (ср. Рим 14,17).

Вот почему подлинный миссионер, который проповедует Евангелие всей твари, как призывает своих апостолов Иисус воскресший, — это тот, кто укоренён во Христе. «Отче Святый! соблюди их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Ин 17,11). «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Ин 17,20-22).

Пока Иисус был с учениками, Он сам был для них узами, соединявшими их между собою. Но и после Его ухода они должны были сохранять единство, поскольку оно есть выражение и знак божественной сущности. Единство, существующее между Иисусом и Отцом, — это не только образец, но и основание, опора для единства между верующими. Это — единство, укоренённое в Боге, живущее в Его любви, которое требует единства братского единения верующих.

Дорогие братья и сёстры!

Бог призывает нас быть друг для друга свидетелями стремления к единству! «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом» (1Ин 1,1-3). Попросим о том, чтобы это призвание исполнилось в нашей жизни.



Источник: Архиепархия Божией Матери в Москве

Фото Ольги Хруль