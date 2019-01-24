«Правды, правды ищи»: в Москве помолились о христианском единстве

Традиционное богослужение с участием представителей разных конфессий, посвященное теме единства христиан, было совершено 23 января в католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Богослужение, которое возглавил глава Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, стало для столицы центральным событием Недели молитв о христианском единстве, которая в северном полушарии проходит 18-25 января. Тема Недели в 2019 году: «Правды, правды ищи» (Второзаконие 16, 18-20).

В экуменической встрече приняли участие: Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре; представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский), секретарь этого Представительства иеромонах Александр (Галушка); сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексей Дикарев; представитель Армянской апостольской церкви иеромонах Арутюн (Киракосян); каноник Малкольм Роджерс (Англиканская церковь); пастор Артис Петерсонс (Евангелическо-Лютеранская церковь); епископ Константин Бендас (Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников; РОСХВЕ)); пастор Владислав Вовк (церковь Евангельских христиан-баптистов). Кафедральный собор был полон молящихся – священнослужителей, монашествующих и мирян.

Приветствуя собравшихся, архиепископ Павел Пецци напомнил, что в Никейском Символе веры, который исповедуют все христианские общины, есть слова о «единой церкви». «Это единство не означает смешение, устранение различий; единство – это жизнь, любовь Святой Троицы, … это дар Святого Духа, который побуждает нас взаимно наполнить друг друга теми дарами, которые нам даны… Будем просить Святого Духа, чтобы наши сердца были открыты к тому, чтобы принять дар единства и жить им», – сказал он.

По установившейся традиции, чтение фрагментов Священного Писания сопровождается на таких богослужениях песнопениями и молитвами. Но, в отличие от подобных встреч предыдущих лет, представители конфессий не комментировали поочередно фрагменты из пророков и Евангелия и центральную тему молитвенной Недели.

С проповедью выступил архиепископ Пецци. Он подчеркнул, что единство христиан «укоренено в Боге», это «живое, динамичное единство», к которому призваны все верующие во Христа. Помня Его завет «Да будут все едино», христиане должны быть друг для друга «свидетелями стремления к этому единству», не уповая при этом на свои дела и усилия, но «лишь на Господа». Поиск правды, к которому призывает Писание, всегда следует за личностью Христа, сказал архиепископ и особенно поблагодарил гонимых христиан Ближнего Востока «за их свидетельство о единстве веры, надежды, любви». «Молюсь, чтобы Бог поддержал их свидетельство, чтобы не упала их надежда, которая поддерживает нашу надежду», – заключил он. Богослужение завершилось совместным чтением молитвы «Отче наш».

По окончании встречи представитель Московского Патриархата священник Алексий Дикарев в интервью корреспонденту «Благовест-инфо» отметил, что христиане уже более 100 лет пытаются преодолеть разделения (начало экуменическому движению положила Эдинбурсгская конференция 1910 г.), но они не только существуют, но и умножаются. «Как показали последние события в православном мире, тема единства христиан как нельзя более актуальна. Разделение между христианами компрометирует весь христианский мир», – сказал священник.

По его словам, часто «христиане в своих церквах привыкают к состоянию разделения и зачастую даже не ощущают необходимости единства, к которому призывает Господь». Но стремление к единству – обязанность каждого христианина: «Те, кто живо переживают разделение Тела Христова, не могу не прилагать личные усилия к тому, чтобы преодолеть нашу человеческую ограниченность, наши амбиции, обиды и предубеждения, которые мешают нам достичь этого единства. Мы верим в то, что это единство рано или поздно восторжествует».

Как сообщает сайт Римско-Католической Архиепархиии Божией Матери в Москве, Недели молитв о единстве христиан, организуемые Папским Советом по содействию христианскому единству и Всемирным Советом Церквей, традиционно проходят в северном полушарии с 18 по 25 января. Эти даты были предложены в 1908 году Полом Уотсоном, поскольку выпадают на промежуток между праздниками Кафедры святого Петра и Обращения святого Павла и, таким образом, имеют символическое значение. Организаторы предлагают христианам одной из частей мира выбрать библейский текст и тему для размышлений. В 2019 году Неделя молитв о единстве христиан была подготовлена христианами из Индонезии. Символично, что девиз Индонезии звучит как Bhineka Tunggal Ika (Единство в многообразии). Разнообразные народности, языки и религии в Индонезии взаимодействуют по принципу gotong royong, что значит – жить в солидарности и сотрудничестве. Озабоченность индонезийских христиан, выраженная в их молитвенных размышлениях, связана с тем, что сегодня этой хрупкой гармонии угрожают новые опасности.

В России Неделя молитв о единстве христиан проходит с 90-х годов, местом ее проведения в Москве стал кафедральный католический собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице.



Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо