Скончался протоиерей Александр Агейкин, близкий к Патриарху Кириллу. У него был коронавирус

Сегодня стало известно о смерти протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского Елоховского собора в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе». Официальный канал не называет причину смерти, однако его друзья сообщают, что он был заражен коронавирусом.

— Хроники эпидемии. Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. 48 лет. Мы с ним даже дружили во времена Патриарха Алексия, потом дорожки сильно разошлись, — написал в соцсетях бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин. Данные о том, что у Агейкина был выявлен коронавирус, подтвердил также источник «Интерфакса». Кроме того, известно, что в Лапино были оборудованы палаты для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года в Одинцово-10 (ныне Власиха) Московской области. В 1994 г. окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

7 апреля 1996 г. рукоположен в сан диакона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине г. Москвы. В 2000-2013 гг. — клирик Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы. В 2002 году Патриархом Алексием II был возведен в сан протодиакона. В сентябре 2012 года Патриархом Кириллом рукоположен во пресвитера и причислен к клиру Храма Христа Спасителя в Москве с возведением в сан протоиерея и возложением креста с украшениями. В марте 2013 г. был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

В декабре 2016 года стал председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, а в сентябре 2017 — заместителем руководителя Административного секретариата Московской Патриархии. Награжден медалью преподобного Сергия Радонежского I степени и орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Входил в ближайшее окружение Патриарха Кирилла.

Протоиерей Александр Агейкин считал, что пандемия — это проверка веры. В эфире православного портала «Правда.Ру» в конце марта он говорил о том, что в свое время именно общей молитвой была остановлена эпидемия чумы.



Источник: 74.RU