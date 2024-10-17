Сицилийское богословие и вызовы Средиземноморья

16 октября Папа Франциск обратился с видеопосланием к студентам и преподавателям Папского богословского факультета Сицилии во имя св. Иоанна Евангелиста по случаю открытия нового 43-го учебного года. Передает русская служба Vatican News.



Святейший Отец подчёркивает особую роль итальянского вуза в развитии теологии, учитывающей культурные и религиозные особенности Средиземноморья, а также важность диалога академической среды с Восточными Церквями, с иудаизмом и исламом. Как точка пересечения множества культур и религий, средиземноморский регион ставит перед своими богословами специфические вызовы, такие как защита человеческого достоинства, борьба с организованной преступностью и мафией, продвижение социальной справедливости.

Особое внимание в видеопослании уделяется культурному и социальному вкладу народного благочестия, религиозности и литературы, которые помогают сохранить уникальную самобытность региона. Богословы призваны исследовать тему прощения как ключ к примирению и социальной справедливости, особенно в контексте борьбы с преступностью, глубоко укоренившейся в истории итальянского острова.

Папа отмечает, что метафора рыбацких сетей, символизирующих спасение, должна стать центральным образом для богословских изысканий Средиземноморья. Эти сети сплетаются из любви и милосердия Христа, что сделает богословие не только наукой, но и живой практикой спасения, укоренённой в крестной жертве.

«С высоты Креста богослов призван взглянуть на человеческие реалии взглядом Того, Кто снизошёл до состояния самого малого среди людей, отказавшись от Своих Божественных прерогатив и став рабом».

Задача сицилийских теологов – с состраданием склоняться перед ближними, быть ткачами «сетей спасения и любви», которые отвечают на вызовы времени, способствуют глубоким изменениям в обществе, объединяя людей в стремлении к истине и вере.

Святейший Отец напоминает, что богословие требует не только знаний, но и самоотверженной защиты прав и свобод людей, готовности последовать примеру тех, кто отдал жизнь за правду и веру, таких как о. Пино Пульизи, судья Джованни Фальконе и другие «живые кафедры справедливости».

В конце видеопослания Папа подчёркивает необходимость дальнейшего развития диалога между христианскими конфессиями и другими религиями, видя в этом залог мира и справедливости. Факультету поручено стать центром научного общения и продолжать богословские исследования «с высоты креста и на коленях перед ближним», чтобы создавать «новую историю, укорененную в истории народа».