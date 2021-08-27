Сикстинская капелла: концерт в память о Жоскене Депре

По случаю пятисотлетия со дня смерти фламандского композитора Жоскена Депре Департамент коммуникации Святейшего Престола, Музеи Ватикана и Папская музыкальная капелла организовали концерт, который будет записан в Сикстинской капелле. Речь идет о совместном проекте Папского хора, которым руководит монсеньор Маркос Паван, и ансамбля De Labyrintho, которым дирижирует один из выдающихся знатоков творчества Депре маэстро Вальтер Тестолин.

Жоскен Депре родился в середине XV столетия во Фландрии, но был усыновлен родственниками, проживавшими во французском городе Конде-сюр-л’Эско.

В период между 1489 и 1495 годами музыкант принадлежал к Коллегии капелланов-певчих Папы (позднее ставшей Папской Сикстинской музыкальной капеллой). Депре был певчим и композитором капеллы при Иннокентии VIII и Александре VI Борджиа: для них он написал несколько известных Месс.

В Сикстинской капелле в Ватикане Жоскен Депре оставил свой автограф, нацарапав его на стене небольших хоров. Надпись была обнаружена и идентифицирована в конце прошлого века во время реставрационных работ. Сегодня ее могут увидеть лишь избранные, а именно певчие Папской капеллы. На протяжении столетий привилегию петь на этих хорах имели лишь немногие, поэтому – как пояснил в интервью Радио Ватикана монсеньор Маркос Паван – певчие хотели таким образом увековечить свои имена.

На концерте в честь Жоскена Депре прозвучат произведения, которые, по словам маэстро Тестолина, как бы описывают творческий путь композитора: Praeter rerum seriem, мотет на шесть голосов, созданный в последние годы жизни музыканта; мотет Illibata Dei virgo nutrix, написанный в Риме, — на его партитуре автор оставил свою подпись в виде акростиха; Gloria из Мессы Gaudeamus, также написанной в Риме; мотет Factum est autem, описывающий сцену Крещения Иисуса из Евангелия от Луки; и необычайно длинный мотет Liber generationis Jesu Christi с текстом родословия Христа из Евангелия от Матфея. Два последних произведения напрямую связаны с Сикстинской капеллой в Ватикане: первый проиллюстрирован фреской Перуджино, а второй несколько лет спустя Микеланджело воспроизвел в люнетах капеллы.



Источник: Vatican News