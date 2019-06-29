Швейцарский священник польского происхождения в возрасте 103 лет отметил 80-летний юбилей священства

Католический священник Юзеф Поспех отметил 25 июня 80-ю годовщину своего рукоположения. Уроженец Польши, большую часть жизни он прожил в Швейцарии, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Юзеф Поспех родился 24 декабря 1915 года в Хожуве, Силезия. Окончил престижный Ягеллонский университет в Кракове, защитив диплом по нравственному богословию. В 1939 г. был рукоположен во священника и нес приходское служение. В 1941, после того как Польша была оккупирована Германией, был призван в Верхмахт, в рядах которого служил санитаром. В его обязанности входил уход за ранеными и оправка извещений о смерти родственникам. Помимо этого, вопреки официальному запрету, он причащал умирающих.

После разгрома Германии Поспех был помещен в американский лагерь для военнопленных, откуда вскоре был освобожден. Война нанесла ему сильнейшую душевную травму, но он сохранил веру. Психологическую реабилитацию отец Юзеф проходил в немецком Руре, и врачи посоветовали ему пожить в швейцарских Альпах. В 1953 г. он приехал в Арозу, что в кантоне Граубюнден. С 1954 по 1963 годах служил викарием в одном из местных приходов. А в 1963 г. епископ города Сьон Адам назначил отца Поспеха настоятелем прихода в Индене, кантон Валле.

В 1971 он получил швейцарское гражданство, но в том же году пережил инфаркт, вследствие которого не смог нести приходское служение. С тех пор он служил больничным капелланом в городе Бриг. В 1976 году отец Юзеф официально ушел на покой, но продолжал служить в домах для пожилых священников, в которых он жил, в частности, возглавлял духовные упражнения.

В 2015 году, по случаю 100-летия со дня рождения Папа Франциск возвел Юзефа Поспеха в достоинство Прелата Его Святейшества. Сегодня священник живет в доме престарелых в Паульсхайме. Слабый физически, он сохраняет ясность ума.