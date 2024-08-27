Швейцария: епархия Санкт-Галлена проводит голосование по избранию нового епископа

В швейцарской епархии Санкт-Галлена начался процесс выбора нового епископа с использованием опроса верующих. Это делается с целью сделать Церковь более синодальной и учесть все мнения, пишет Vatican News.

Нынешний архипастырь, епископ Маркус Бюхель, подал в отставку в день своего 75-летия (9 августа 2024 г.). Папа Франциск попросил его оставаться на своем посту до тех пор, пока не будет назначен преемник.

У Домского капитула есть три месяца на подготовку к выборам. Курия начала консультации с церковными группами, спрашивая верующих о качествах, которыми должен обладать кандидат, чтобы соответствовать потребностям епархии и современным вызовам.

Процесс отбора кандидатов включает возможность группового обсуждения, в том числе с участием верующих других христианских конфессий.

Собранные мнения будут обработаны Швейцарским институтом пастырских и социологических исследований. На их основе капитул составит список из шести фамилий священников епархии, который будет отправлен в Рим для проверки. После возвращения списка капитул примет решение по согласованию с Католической коллегией кантона Санкт-Галлен. Имя выбранного кандидата будет передано Папе Римскому для назначения.

Эта процедура уже использовалась при назначении епископа Бюхеля в 2006 году и его предшественника, епископа Иво Фюрера, в 1995 году.



(На фото — епископ Санкт-Галлена Маркус Бюхель)