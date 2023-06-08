Сгоревшая крыша Нотр-Дама восстановлена ​​с помощью средневековых технологий

Плотники восстанавливают своды собора Парижской Богоматери, пользуясь средневековыми инструментами и методами – им приходится тесать сотни тонн дубовых балок топорами и попутно решать «множество головоломок», пишет «Седмица» со ссылкой на Associated Press.

Если бы путешествия во времени были возможны, средневековые плотники наверняка поразились бы, наблюдая, как их отдаленные потомки пытаются возродить те технологии деревообработки, которые они применяли при строительстве несущих конструкций купола собора Парижской Богоматери более 800 лет назад. Нынешним плотникам приходится трудиться «по старинке», чтобы полностью восстановить уничтоженную пожаром главу всемирно известного памятника культуры и веры в подлинном виде.

Они тоже то и дело поражаются и заходят в тупик, пытаясь применять инструменты, материалы и рабочие методы средневековой эпохи. Время для них как бы перематывается вспять, когда приходится вручную тесать топорами сотни тонн дубовых опор и балок для несущего каркаса нового купола собора Парижской Богоматери. Им приходится не только проливать много пота, но и проявлять чудеса смекалки и находчивости, чтобы освоить все тонкости мастерства своих предшественников 13 века и по достоинству оценить их великое искусство.

«Иногда в этих поисках и догадках буквально заходит ум за разум, – улыбается старший плотник Питер Хенриксон. – Даже когда все ясно, и я просто стучу молотком по стамеске, вырубая очередной паз, я постоянно думаю о своем средневековом собрате, который ладил то же самое соединение 900 лет назад. Эти мысли просто завораживают. Вероятно, в каком-то смысле мы сливаемся с ним в этом труде и раздумьях вне времени». 61-летний американец Хенриксон родом из Гранд-Марэ, штат Миннесота. Он тут один из немногих иностранцев, а основная масса мастеров, работающих над каркасной конструкцией – французы.

Реставраторы обдуманно выбрали ручные инструменты того временя для строительства свода, который пламя обратило в пепел в 2019 году, хотя электроинструменты, несомненно, ускорили бы все работы. Они поставили себе цель «отдать дань уважения поразительному мастерству древних строителей собора и возродить многовековое искусство ручной деревообработки». «Мы хотим восстановить собор точно такими способами и в том виде, какой он впервые обрел в средние века, – говорит Жан-Луи Жоржелин, отставной генерал французской армии, а ныне руководитель проекта реконструкции. – Тем самым мы проявляем должное уважение и храним верность великому искусству наших предков, которые построили все выдающиеся памятники во Франции».

Впрочем, работников подгоняет жесткий срок открытия собора (декабрь 2024 года), а потому плотникам и архитекторам все же приходится то и дело использовать методы компьютерного конструирования и некоторые иные современные технологии, дабы ускорить процесс реконструкции. Компьютерное моделирование широко применяется при составлении детальных нарядов для плотников, дабы гарантировать идеальную подгонку опор и поперечин, вытесываемых ими вручную. «Мы-то, конечно, пользуемся чертежами, словно костылями, а прежние мастера подобные схемы умудрялись строить и держать в голове, – рассуждает Хенриксон. – Мы не перестаем удивляться, как они все это делали с помощью сравнительно примитивных инструментов и технологий, существовавших в то время».

Проект реконструкции свода крыши вышел на финишную прямую в начале мая, когда в мастерской в долине Луары на западе Франции проектировщики собрали и смонтировали главные несущие конструкции нового деревянного каркаса. Нагрузочные испытания (так называемый «холостой прогон») убедили архитекторов в том, что каркас соответствует всем условиям проекта. Теперь его предстоит собрать уже на венце собора. Доставят тяжеленные балки в Париж мощными грузовиками, а совсем не на конной тяге, как средневековые времена, к разочарованию генерала Жоржелина. Его убедили, что в нынешней Франции не добудешь столько ломовых лошадей, да и воссоздать «аутентичные» средневековые ломовые телеги и упряжь – дело слишком дорогое и долгое. Ему пришлось смириться и с тем, что дубовые балки и опоры установят на места не старинными лебедками и веревочными тягами, а вполне современным механическим краном.

Подсчитано, что для восстановления каркаса соборного свода пришлось срубить около 1200 деревьев. «Наша цель состояла в том, чтобы восстановить в первоначальном виде и состоянии деревянную каркасную конструкцию, сгоревшую 15 апреля 2019 года, – говорит архитектор Реми Фромонт, который предусмотрительно составил подробные чертежи подлинного каркаса в 2012 году, словно предвидел пожар. – Мы восстанавливаем деревянную каркасную конструкцию 13-го века во всех деталях. Применяем только тот же самый материал – дуб. Пользуемся строго теми же самыми инструментами и рычагами, применяем подлинные строительные технологии во всех мелочах. Очень скоро все элементы конструкции станут на свои места. Мы воспринимаем этот процесс как настоящее воскрешение святыни».