«Ангелы — наши воспитатели и хранители». (Эссе-размышление ко Дню учителя и литургической памяти свв. Ангелов-Хранителей)

5 октября в России отмечали День учителя. Это праздник тех, кто в жизни каждого ребенка, ученика, студента играет очень важную роль. Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую миссию — воспитание молодого поколения. С большой благодарностью за труд каждого педагога, хочу предложить вспомнить о Божьих Посланцах, которых Господь посылает каждому человеку на пути его возрастания, учения и формирования. От Ангелов мы можем многому научиться и с их помощью учить и воспитывать других.​

Бывает, что ученики говорят о своем воспитателе: «наша учительница, наш учитель — как ангел». ​ Говорят также об ангельском терпении, которое, несомненно, необходимо каждому педагогу. Именно профессия педагога, ​эффективность его работы во многом зависит от отношений с учениками, от взаимного понимания, уважения, любви.

​К сожалению, педагоги все чаще сталкиваются с разными проблемами у детей и молодёжи — как индивидуальными, так и семейными. Зачастую они отражаются на поведении и учебе подопечных. В таких случаях педагоги ищут новые методы воспитания, новые программы, и это хорошо, хотя часто в этих поисках забывают о чём-то более важном.

Воспитание должно влиять на всего человека, включая его духовную сферу, ибо она является его существенной составляющей. Работа над духовной стороной личности является обязанностью не только катехизаторов, это касается каждого родителя, каждого воспитателя, для которых пространство сверхъестественной реальности не является абстракцией. В христианской стране, где большинство людей считает себя христианами, педагогический прием, основанный на призыве к помощи ангелов, не должен быть просто афоризмом.​

Папа Римский Пий XI, который много уделял внимания христианскому воспитанию детей и молодежи, имел привычку часто обращаться к своему ангелу-хранителю, и он также рекомендовал эту практику другим, особенно дипломатам, миссионерам и педагогам: «Мы всегда рекомендуем это почитание людям светлым. Пусть не забывают, что с ними небесный проводник, пусть помнят, что ангел Божий действительно поддерживает их. Эта мысль придаст им мужества и доверия».

Где есть человек, там есть и его Ангел-Хранитель. Он находится ближе всех к человеку. Молитва, обращенная к Ангелам-Хранителям собственных подопечных, особенно полезна в ситуациях, когда другие методы не эффективны и воспитатель чувствует собственную беспомощность. Основной чертой этого метода является вера в действенность сверхъестественных сил, превышающих человеческие возможности, которыми обладают эти добрые небесные духи. Однако для того, чтобы это доверие развивалось, необходимо сначала узнать об ангелах. Хотя вера в существование ангелов очевидна, но из моего личного опыта разговоров на эту тему, могу сказать, что очень много по этому вопросу сегодня существует искажённой информации в литературе и интернете.

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Ангелы — кто же они такие?

Ангел — ​ др. греч. ἄγγελος, др.-евр. מלאך — «вестник», «посланник».

Святой Августин говорит о них: «’Ангел’ означает служение, а не природу. Ты спрашиваешь, как называется эта природа?​ — Дух. Ты спрашиваешь о служении?​ — Ангел. По тому, что он есть, он дух, по тому, что делает,​ — ангел». Всем своим существом ангелы​ — слуги и вестники Божии. Ангелы «на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного» (Мф 18, 10), поэтому они​ — «крепкие силою, исполняющие слово Его» (Пс 103, 20).

Будучи чисто духовными созданиями, они обладают разумением и волей: они создания личностные и бессмертные. Совершенством своим они превосходят всю видимую тварь. Об этом свидетельствует блеск их славы. (ККЦ 329-330).

В Библии, которая является для нас главным источником знаний о ангелах, в большинстве мы видим их как Божьих посланников к людям на земле, а на небесах они неустанно прославляют Бога и поклоняются Ему.​ Ангелы пребывают перед Богом и взирают на Него ‘лицом к лицу’. Можно привести такое сравнение: как металл при соприкосновении с огнем приобретает свои черты, так и ангелы становятся зеркалами Божьего совершенства: любви, красоты, святости, могущества. Они — представители другой, более глубокой реальности. Через ангелов Бог показывает людям Свою исцеляющую близость, в них Его присутствие проявляется более конкретно и даже ощутимо.

Библия говорит, что Бог их сотворил очень много — миллиарды… Их невозможно сосчитать. Святой Иоанн Златоуст уверяет нас, что «весь воздух наполнен ангелами». Аналогично мыслит и Ньюмен: «Мы живем в окружении мира духов, с которыми, хотя и не сознавая этого, мы соприкасаемся». Эти духи живут, действуют, слышат, видят, любят. Они заботятся о космических делах, но особым образом заботятся о человеке.

Бог заботится о своих творениях через совершенные существа, поэтому «возле каждого стоит ангел как воспитатель и пастырь, руководящий его жизнью» — пишет св. Василий Великий. «Промысл Божий не оставляет нас в немощи нашей, но помещает рядом с каждым из нас ангела бестелесного естества для обеспечения нас в жизни. […] Этого ангела можно назвать братом человека» — утверждает св. Григорий Нисский.

В 23-й главе Книги Исход читаем: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе]; ​ блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем.» (Исх 23, 20-21). Эти слова Бог сказал Моисею на горе Синай. Роль ангелов — осведомлять людей о том, что не только человек как личность, но и каждая община — в данном случае Избранный Народ — имеет своего хранителя, который заботится о нем.​ Божья любовь безусловна, и поэтому этот дар — иметь рядом с собой верного друга — каждый человек получает на своем жизненном пути. Также в этих словах замечаем очень важную информацию об ангелах: 1) Ангела посылает Бог, чтобы хранить нас от зла; 2) Ангел ведет нас в то место, которое приготовил нам Господь; 3) Бог взывает к почитанию, уважению ангела, как Его посланника; 4) «слушай гласа его» — значит ангел к нам обращается, и мы можем его услышать; 5) «ибо имя Мое в Нем» — это означает, что Бог присутствует в ангеле, св. апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть Любовь. Осознаем ли мы, что присутствие Ангела-Хранителя в жизни каждого человека, это и есть выражение Божьей любви и заботы о каждом из нас? Бог постоянно с любовью думает о нас.

Ещё одним прекрасным примером Божьей заботы, выраженной через помощь ангела, является история из Книги Товита. Ветхозаветный Товит отправляет своего сына Товию в далекое путешествие, чтобы забрать серебро, некогда отложенное в далекой Мидии у родственников. С этой целью он ищет для сына подходящего проводника, которым в итоге стал сам Архангел Рафаил, принявший человеческий облик и выдававший себя за их родственника. Это было возможно, потому что они были очень религиозными людьми, а Бог заботится о тех, кто взывает к Его имени. Во время путешествия ангел проявляет необыкновенные способности: его вмешательства позволяют спасти жизнь юному Товию, приводят к счастливому браку с прекрасной дочерью Рагуила и открывают юноше способ победить демона. Пока Товия наслаждается своим семейным счастьем, ангел берет залог от его имени и с его разрешения, а затем возвращается с залогом, чтобы благополучно отвести Товию и его жену обратно в дом его отца. Там ангел возвращает зрение старому Товиту и только тогда раскрывает свою личность: «И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сарру. Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго. (…) Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек.» (Тов 12, 14-15,18).

Ангельские вмешательства – это то, что позволяет людям понять величие и милость Божию, потому что ангелы действуют не через себя и не для себя, а через Бога и для Бога. Они творят чудеса не своими собственными силами, а лишь как инструменты в руках Божьих. Ангел – это тот, кто, превосходя человека своим разумом, образом жизни, волей, силой, а также благодаря знанию будущих вещей, предостерегает людей о надвигающейся опасности, предупреждает о возможных потерях, спасает здоровье и жизнь человека. Все это он делает с помощью вдохновения, влияя на чувства и воображение человека (часто — во время сна). Он воздействует более на разум человека, просвещая его — ибо познание ангелов всегда будет совершеннее людского.

Библия учит, что Бог является источником глубочайшей и высочайшей Истины. Ангел, будучи чистым духом, пребывает постоянно с Богом и видит этот бесконечный источник Истины. Так он познает все тайны философии, сущность вселенной, свойства стихий, качества разумных и неразумных существ.

Отец О’Салливан (монах, который много пишет о ангелах) считает, что, даже будучи самыми талантливыми педагогами, мы не в состоянии передать знания так, как могут это делать ангелы. И стоит попросить их о помощи, потому что они всегда рады нам помочь. Они способны привить учащимся любовь и интерес к учебе, ведь эти факторы — лучшая гарантия приобретения знаний.

На самом деле, ангелы остаются непостижимыми для нашего разума. Присутствие ангела измеряется его действием. Он обладает способностью быстро преодолевать пространство и расстояние. Бог через Своих невидимых помощников управляет движением вселенной, всеми явлениями и силами природы. Св. Фома Аквинский учит, что у каждого небесного тела — солнца, звезды, планеты — есть свой ангел-хранитель. Тем более он есть у человека, который является вершиной всего творения.

Веру в присутствие и помощь Ангелов-Хранителей в жизни каждого человека подтверждает Церковь — ежегодно 2 октября мы совершаем литургическую память Ангелов-Хранителей. Вспомним и учение Церкви по этому вопросу, богословские трактаты, разные молитвы. За последние 2000 лет о существовании и действиях ангелов нам сообщают множество свидетельств из жизни как святых, так и простых верующих христиан.

Размышляя о педагогах, хочу познакомить вас с теми святыми воспитателями, которые имели особую дружбу с Ангелом-Хранителем и ощущали его конкретную помощь, а также передавали свою веру воспитанникам.

Святой Иоанн Боско, священник, работавший с трудной молодежью, часто подчеркивал, что факт того, что Бог посылает каждому человеку Ангела-Хранителя, свидетельствует об особом достоинстве человека, великой благости Бога и является серьёзным призывом, который мы должны выполнить. Св. Иоанн Боско поощрял своих подопечных к ежедневной молитве Ангелу-Хранителю и развитию дружбы с ним, так как наши небесные друзья с радостью хотят нам помогать и вести нас правильным путем.

Обратимся к Святому Иоанну XXIII, Папе Римскому. На протяжении всей своей жизни — с самого детства и уже будучи на Престоле святого Петра — он свято верил в постоянное присутствие рядом своего Ангела-Хранителя. Святого Ангела он называл небесным защитником, руководителем всех наших жизненных шагов. Он когда-то признался, будучи уже Папой, что читал молитву: «Ангел-Хранитель всегда будь со мной ….» 5 раз в день, и таким образом в тишине своего сердца с ним встречался. Также он призывал к общению не только со своим Ангелом-Хранителем, но и с Ангелами-Хранителями других людей. Когда-то он поделился своим «прекрасным секретом», который передал ему его предшественник — Папа Пий XI: «Если вы находитесь в ситуации, когда должны вести переговоры с человеком, которому ваши сложные аргументы трудно принять, и чтобы ваши слова для него звучали более убедительно, то обратитесь к помощи своего Ангела-Хранителя за ходатайство перед Ангелом-Хранителем человека, ​с которым нужно встретиться. Ведь если между этими двумя ангелами​ будет соглашение, то разговоры с тем человеком пройдут намного проще. Ангел-Хранитель прокладывает путь к уму людей, с которыми мне нужно встретиться и с любовью относится ко мне». (Хочу сказать, что для меня лично эта практика приносит большие плоды не только в личной жизни, но также в работе с детьми, молодежью, родителями и в разных повседневных ситуациях.)

Святой отец Пий из Петрельчины своего Ангела-Хранителя называл братом-близнецом, с детства имел особую дружбу с ним, и до последних дней своей жизни ощущал его помощь как друга, защитника от злых духов, советчика, переводчика, почтальона и воспитателя. Часто своим слушателям, духовным сыновьям и дочерям он рекомендовал молиться и дружить с Ангелом-Хранителем. «Никогда не забывайте о вашем невидимом Ангеле-Хранителе, который постоянно присутствует рядом и всегда готов выслушать вас. О, как же сладостно пребывание с ним! Как благословенно оно! Только бы мы были способны понять это! Всегда помните о присутствии рядом Ангела. Благодарите его, молитесь ему, сопутствуйте ему; откройте ему все свои заботы. Живите так, чтобы ничем не осквернить его чистого взгляда — запомните это, ведь он очень нежен и очень чувствителен. Обращайтесь к нему в час горечи, и замечайте его благотворное влияние на себя. Никогда не говорите, что вы должны бороться в одиночку с нашими (духовными) врагами, что якобы нет никого, кому бы вы хотели открыть-излить свои страдания. Это было бы большой несправедливостью по отношению к вашему небесному Посланнику. Как же утешительна мысль о том, что возле нас находится Духовная Сущность, которая ни на минуту не оставляет нас — от колыбели до гроба — даже когда мы осмеливаемся грешить. Этот небесный Дух ведет нас, охраняет как друг и брат, постоянно молится о нас, представляет Богу все наши добрые дела, мысли и желания. Пусть ваш Ангел-Хранитель непрестанно бодрствует над вами и будет вам надежным проводником через крутые тропы жизни. Да сохранит он вас навсегда в благодати Иисуса. Да поддерживает вас от падений и хранит под своими крыльями от всяческих ловушек мира, демонов и тела».

Пусть же эти несколько ярких примеров вдохновят нас к новым открытиям Божьей Любви, которая проявляется в близком присутствии Ангела-Хранителя и верной дружбе с небесным Посланником на нашем жизненном пути!

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Молитва к Ангелу-Хранителю:



Ангел-Хранитель, всегда будь со мной,

В бурях мирских береги мой покой,

Верным защитником будь мне всегда,



Чтобы меня не постигла беда!

Душу и тело от зла огради, к вечному миру меня приведи!



Аминь.

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Материал подготовила c. Иоанна Андрущишина, CSA