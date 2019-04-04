Серафический институт Ассизи подготовил ряд мероприятий по случаю Всемирного дня распространения информации по проблеме аутизма

Серафический институт Ассизи – реабилитационный центр Католической Церкви для детей и молодежи с физическими, психическими и сенсорными расстройствами, — организует ряд инициатив по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который отмечался 2 апреля. Этот День был учрежден в 2008 году Генеральной ассамблеей ООН с тем, чтобы улучшить качество жизни людей с расстройством аутистического спектра и позволить им быть неотъемлемой частью общества. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

По данным ВОЗ, один ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра, причем эти цифры можно считать лишь приблизительными, поскольку об этой проблеме нет данных по многим развивающимся странам. В Италии расстройство аутистического спектра затрагивает 1 процент всех детей, то есть с этой проблемой сталкивается более полумиллиона семей. Как пояснила директор Серафического института Ассизи Франческа Ди Маоло, в Италии сопровождение людей с расстройством аутистического спектра находится лишь в зачаточном состоянии. Дорогостоящая терапия, неосведомленность о потенциале этих людей, отсутствие специального образования в этой области для педагогов, — всё это усложняет жизнь семей, сталкивающихся с аутизмом.

«Общество, изгоняющее различия, бесчеловечно и неразумно. Деятельность Серафического института с самого начала была направлена на выявление ценности ресурсов и особенностей каждого отдельного индивидуума. Мы работаем не с ограничениями, но с безграничными возможностями наших детей и подростков», — утверждает директор реабилитационного центра. За последние три года 39 процентов детей, пришедших в Серафический институт, страдали расстройством аутистического спектра. Сам этот термин указывает на то, что расстройство поражает каждого ребенка по-разному, выражаясь в различных симптомах, которые объединяет нарушения способностей к социальному взаимодействию и коммуникации или стереотипное поведение, стереотипные интересы и действия. Специалисты Серафического института разрабатывают для каждого ребенка индивидуальный проект, реализуемый семьей в сотрудничестве с врачами, педагогами и социальными службами.

В программе, подготовленной Серафическим институтом ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, – презентация книги Габриеллы Ла Ровере «Мне жаль, но ваш ребенок аутист». Автор – врач и мать 26-летней девушки, которой в 1993 году был поставлен диагноз «туберозный склероз», к которому затем добавился аутизм. Габриелла Ла Ровере рассказывает о своей повседневной жизни рядом с Бенедеттой. Эта книга – не только описание постоянной борьбы, но и гимн жизни, поскольку мама и дочь вместе достигли невообразимых целей. Сегодня Бенедетта изучает иностранные языки и играет на ударных инструментах. «Нужно быть сильными и никогда не опускать рук, потому что всегда есть возможность улучшения, даже когда все видится в черном свете», — пишет Ла Ровере.