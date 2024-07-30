Семинар для церковных органистов и канторов прошёл в Новосибирске (ВИДЕО + ФОТО)

Во второй половине июля 2024 г. в столице Сибири на территории Кафедрального собора проходили занятия Школы органистов и канторов для музыкальных служителей Епархии Святого Иосифа в Иркутске и Преображенской епархии в Новосибирске.



Подробности о мероприятии нашему изданию рассказала член оргкомитета Школы органистов Валерия Беляевскова:

— Идея проведения подобной Школы была реализована при поддержке Конференции католических епископов России. А её инициатором и идейным вдохновителем стала сестра Валентина Новаковская, CSA, главный редактор литургического песенного сборника «Воспоём Господу», который знают все католики России. Такие школы теперь решено сделать регулярными и проводить в каждой епархии. Чуть раньше музыкальный семинар уже состоялся в Северо-западном регионе Архиепархии Божией Матери в Москве (его провели в г. Калининграде). Для Иркутской же епархии семинар в этом году был организован в Новосибирске, поскольку в самом Иркутске в настоящее время идет ремонт кафедрального собора. Кроме того, столица Сибири на одну неделю стала также местом учёбы для органистов и канторов нашей Преображенской епархии. А прямо сейчас проходит семинар для музыкальных работников Саратовской епархии (он организован в г. Марксе). На следующей неделе работа Школы органистов переместится в столицу нашей Родины – там семинар пройдет уже для органистов и канторов центральных и южных регионов Московской архиепархии.

Спонсирует это масштабное мероприятие благотворительный фонд «Искусство добра». Среди преподавателей Школы – с. Валентина Новаковская, Анна Ветлугина, Валерия Беляевскова, Алла Измайлова.

Каждый отдельный семинар нынешней летней сессии по длительности занимает 5 дней. Стоит отметить, что в течение всего года были организованы также онлайн-занятия. Теперь же происходит некое подведение итогов первого года работы (всего Школа рассчитана на двухлетний срок, в следующем году планируется проведение большого общего семинара в Москве).

В Школе органистов и канторов имеется три категории участников. Первая категория – канторов (тех, кто только начинает музыкальное служение; либо не играет на инструменте, а лишь поёт во время Мессы: как в составе хора, так и самостоятельно). Вторая категория – это органисты начального уровня 1 (т.е. имеющие начальное музыкальное образование, закончившие музыкальную школу). Третья категория – органисты уровня 2 (это уже органисты, имеющие средне-специальное или высшее музыкальное образование, например, консерваторию).

Кроме перечисленных трех категорий студентов есть также слушатели: это те ребята, которые не сдают экзамены. Но мы надеемся, что в дальнейшем (через год, когда завершится первый выпуск Школы) будет возможность привлечь и другие благотворительные фонды, чтобы эта инициатива продолжалась.

Кстати, ранее подобные занятия уже организовывались в России – было это в 2007 и 2014 годах. Тогда спонсором семинаров также выступал фонд «Искусство добра», а преподаватели приглашались из Европы. Сейчас возможности пригласить учителей из европейских стран пока нет, поэтому нынешняя Школа органистов проводится только силами наших «внутрироссийских» музыкальных специалистов. Однако у сегодняшнего формата есть дополнительное преимущество: ранее такие семинары были доступны в основном лишь ребятам из центральных и западных регионов нашей страны, а, например, из Преображенской епархии участников было гораздо меньше. Дальневосточный же регион вообще был, можно сказать, «не у дел» по причине слишком больших расстояний и высоких финансовых затрат. Теперь же было принято решение, что отныне эти семинары будут проводиться по всем российским епархиям. Плюс, как я сказала, появились онлайн-сессии, которые повысили доступность качественных занятий практически для всех участников.

В завершение хочу добавить, что на семинарах в Новосибирске приняли участие не только представители двух российских епархий, но и гости из Казахстана. Таким образом органисты и канторы представляли следующие города: Иркутск, Арсеньев, Алдан, Находка, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Челябинск, Славгород, Петропавловск (Казахстан). Почти две недели (в два захода) мы творили и вытворяли, а красивым завершением наших трудов была Святая Месса, украшенная силами участников семинара.