«Се человек»: выставка с портретами и историями во дворике католического храма (+ ФОТО)

Взгляд бедного человека меняет направление жизни тех, кто с ним встречается. При этом нужна смелость, чтобы задержаться на этом взгляде. Рисуя портрет, невозможно не задержаться, невозможно не пережить встречи.

Художник Ольга Галкина пишет портреты тех, кто обращается за помощью в приход Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде. И вот, 16 сентября прямо во дворике католического храма, на том самом месте, где кормят горячими обедами бедных людей, состоялось открытие её выставки под названием «Се человек».

Как говорит сама Ольга, «это картины с историями. У каждого портрета можно остановиться, взглянуть в глубину глаз, угадать эмоции человека, смотрящего на тебя с холста, а потом прочесть его рассказ о себе. Мне было крайне приятно, что многих тронули эти истории, кого-то даже до слез».

Увидеть этих людей и помочь другим их увидеть — именно к этому стремилась художница, рисуя посетителей приходского «Дома святого Иосифа», нуждающихся, живущих сложной жизнью: «Главная их проблема — зачастую, в них не видят достойных участия и простого общения людей. Мне же хотелось, чтоб в каждом из них увидели человека».

Выставка Ольги Галкиной — это также креативный способ поддержать служение «Дома святого Иосифа», показать, почему и ради чего оно существует.

«Важная часть нашего служения – общение», — рассказывает сестра Виргиния, которая готовит и раздает еду нуждающимся. — «Важно понять, что приходящие к нам люди чувствуют, что переживают, какие истории у них в сердце. Часто оказывается, что эти люди здесь не потому, что только они в этом виноваты – делали неправильный выбор, свернули не там. Это может быть потеря, которую сложно вынести, болезнь, перемены в стране. Один переломный момент – и ты уже человек, которого не рады видеть в общественном транспорте…

Их истории очень сложные. Я иногда думаю, что это очень отважные люди, что они не сдаются и продолжают жить. Я от них тоже могу многому научиться. Наша встреча с ними очень важна. Из нее человек всегда выходит богаче. Когда ты встречаешься с бедным, ты всегда получаешь больше, чем приносишь. Всегда».

С 16 сентября выставка открыта каждый день по адресу Студеная 10б. В безопасную для картин погоду — в церковном итальянском дворике, в дождливую — в библиотеке храма. С 10 до 17.30, исключение — часы богослужений и специальных экскурсий. Вход — бесплатный.

Узнать больше: Выставка “СЕ ЧЕЛОВЕК”

Источник: Информационная служба Архиепархии

Фото: паблик Музыка в Студёном квартале