Самый большой храм в мире отмечает свое 30-летие

Торжества в честь 30-летия базилики Нотр-Дам-де-ла-Пэ («Богоматери Мира») – самого большого христианского храма в мире — начались в африканской стране Кот-д’Ивуар, – сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

«Мы посвятим юбилейным торжествам целый год», — заявил на воскресной Мессе 15 сентября настоятель церкви священник Франк Сильвестр Аллатан. В свою очередь, Апостольский администратор епархии Ямусукро епископ Алексис Туабли Юло назвал базилику Нотр-Дам-де-ла-Пэ «связующим звеном между землей и небесами». Храм, как символ мира и преодоления земных разделений, призывает граждан Кот-д’Ивуара к преодолению этнических, политических и культурных противостояний, к жизни в гармонии, подчеркнул прелат. Молитвенные и культурные мероприятия в честь 30-летия базилики продолжатся до сентября 2020 года.

Храм Богоматери Мира строился в 1985-1989 годах по инициативе первого президента Кот-д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи, который перенес в свой родной город Ямусукро столицу страны. По разным оценкам, на строительство было потрачено от 175 до 600 млн. долларов. Мрамор для возведения храма ввозили из Италии, а витражи общей площадью 7 000 кв. м. изготавливали во Франции. На одном из гигантских витражей, изображающем Вход Господень в Иерусалим, изображен и президент Уфуэ-Буаньи, преклоняющий колени перед Христом.

По окончании строительства Уфуэ-Буаньи передал храм в дар Святому Престолу. Папа Иоанн Павел II принял это дар и освятил храм в сентябре 1990-го, однако поставил условие, чтобы рядом с ним была построена больница. Это обещание власти Кот-д’Ивуара смогли выполнить лишь в 2015 году.

Архитектура Нотр-Дам-де-ла-Пэ отсылает к базилике Святого Петра в Риме. Храм в Ясусукро превзошел главную церковь католического мира размерами и потеснил ее в Книге рекордов Гинесса. Диаметр купола в два раза больше, чем у Ватиканской базилики. Тем не менее, базилика Богоматери Мира вмещает только 18 000 человек, а базилика Святого Петра – 60 000.