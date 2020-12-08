Самым большим рождественским вертепом в мире стала инсталляция Святого Семейства в Испании

На начало декабря 2020 года самым большим рождественским вертепом в мире — по версии Книги рекордов Гиннеса — стала инсталляция Святого Семейства в испанском городе Аликанте. Об том сообщает Catholic.by.

Аликанте — город в Испании в составе автономного сообщества Валенсия, центр одноимённой провинции. Город расположен на побережье Средиземного моря. По количеству населения (330 тыс. человек) Аликанте является вторым в Валенсийском сообществе и 11-м по всей стране.

К предстоящему Рождеству на Ратушной площади города были установлены ​​необычные ясли в виде лодки. Находящаяся в лодке фигура святого Иосифа достигает крыши пятиэтажек. А высота его посоха составляет более 18 метров.

Фигура присевшей Богородицы высотою 10,5 метра склоняется над более чем трехметровой фигурой Младенца Иисуса.

Вертеп в Аликанте превзошел по размеру предыдущий рекорд, который с 1991 года установила инсталляция Рождества в Монтерее (Мексика). Мексиканский вертеп был почти в два раза меньше того, что сейчас можно увидеть в Аликанте.

Группа из десяти специалистов под руководством местного художника Хосе Мануэля Гарсиа Эскива работала над созданием фигур из металла и искусственных материалов.

Стоимость проекта составила 123 тысячи евро, а получение официального сертификата из Книги рекордов Гиннеса обошлось почти в 15 тысяч. Тем не менее в Аликанте уверены, что рождественские ясли рекордных размеров, которые останутся стоять на центральной площади города в течение ближайших трех лет, притянут в город внимание туристов и это поможет возместить убытки, вызванные последствиями пандемии и общим снижением эконосмической активности в регионе.