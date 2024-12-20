«Salus Populi Romani» – образ Богородицы, который будет сопровождать нас в Юбилейном году

На протяжение всего Юбилейного года российских католиков будет сопровождать список чудотворной иконы «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского»), самого известного богородичного образа Рима.

Список, сделанный итальянским иконописцем Антонио Скьявоне, – дар Папы Франциска Католической Церкви в России. Святейший Отец лично благословил его 25 октября 2024 года, в присутствии Архиепископа Павла Пецци, ординария епархии святого Климента в Саратове епископа Клеменса Пиккеля и монс. Роландаса Макрицкаса, кардинала и коадъютора Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы.

Его выбор неслучаен – Папа Франциск глубоко почитает данный образ и вверяет каждую свою апостольскую поездку защите Богородицы всякий раз перед отъездом и после возвращения. Поступая так, он продолжает иезуитскую традицию, ведь с момента своего основания Общество Иисуса, которому принадлежит Понтифик, поощряло почитание этой иконы, распространяя её копии по всему миру.

Впервые перед московскими верующими икона предстала 12 декабря, на торжествах в честь 25-летия повторного освящения Кафедрального собора Пресвятой Девы Марии.

По преданию, данный образ, высотой 117 сантиметров и 79 сантиметров в ширину, написан самим апостолом Лукой в Иерусалиме. В Риме он появился при Папе Сиксте III (432-440 гг.), который подарил его недавно возведенной базилике Санта-Мария-Маджоре. Изначально установленная в главном нефе, своё нынешнее местоположение – на алтаре часовни Боргезе – икона обрела в 1613 году.

Этот древний образ, представляющий Пречистую Деву решительной и нежной одновременно, называется «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского»), так как в 590 году именно через него Риму было даровано чудо освобождения от свирепствовавшей моровой язвы, после того, как святой Григорий Великий пронёс эту икону Крестным ходом по городу. Иконографически данный образ объединяет в себе греческий тип Одигитрии (от греч. hodeghètria – «Та, что указывает путь», то есть Христа) с типом Гликофилуза (glykophilùsa – «Та, что любит нежно»).

Образ написан на грунтованном холсте, прикреплённом к деревянной основе из двух соединённых вертикальных досок. Его последние реставрации проходили в 1931 и в 2018 годах. В процессе последней новейшие технологии помогли восстановить исходный вид иконы, в частности, оригинальный цвет лиц, хитона Богоматери и одеяний Иисуса, изначальную гравировку и оригинальное золото на нимбах, а в изображении Младенца – древний знак триединства.

В присутствии списка этой древней иконы в воскресенье, 29 декабря 2024 года, в Москве будет совершено торжественное открытие Юбилейного года. Вслед за этим икона будет пребывать в епархии Преображения Господня в Новосибирске (до конца марта), в епархии св. Иосифа в Иркутске (с конца марта по конец июня), в Архиепархии Божией Матери в Москве (с конца июня по конец сентября), и в епархии св. Климента в Саратове (с конца сентября по 27 декабря). В последний день Юбилейного года, 28 декабря 2025 года, икона будет постоянным образом установлена в Кафедральном соборе в Москве.



(Фото Ольги Хруль)

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве