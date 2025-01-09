Сестра Симона Брамбилла стала первой в истории женщиной-префектом одного из ведомств Римской Курии

Монахиня из Миссионерского института Пресвятой Девы Марии Утешительницы стала первой в истории женщиной-префектом одного из ведомств Святейшего Престола. Она возглавила Департамент по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, в то время как кардинал Анхель Фернандес Артиме назначен на должность пропрефекта, сообщает Vatican News.

Сестра Симона Брамбилла, которой 27 марта нынешнего года исполнится 60 лет, с октября 2023 года была секретарем того же ведомства, а с 2011 года занимала пост генеральной настоятельницы миссионерок Пресвятой Девы Марии Утешительницы. Итальянская монахиня, бывшая медсестра, имеет опыт миссионерского служения в Мозамбике.

Таким образом, с начала понтификата Папы Франциска растет число женщин на руководящих должностях в Ватикане: согласно статистике Святейшего Престола и Государства Града Ватикан, за период с 2013 по 2023 год доля женщин выросла с 19,2 % до 23,4 %.

В 2016 году Папа Франциск назначил Барбару Ятту директором Ватиканских музеев, которыми традиционно руководили миряне-мужчины, а в 2022 году монахиня Раффаэлла Петрини стала генеральным секретарем Губернаторства Государства Града Ватикан. Эту должность обычно занимал епископ.

8 июля 2019 года Епископ Рима назначил семь женщин членами Департамента институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни. В 2021 году по его решению сестра-салезианка Алессандра Смерилли стала секретарем Департамента служения целостному развитию человека. Согласно апостольской конституции Святейшего Отца Praedicate Evangelium от 2022 года, миряне, в том числе и женщины, получили возможность управлять департаментами в качестве префектов; ранее эта роль отводилась лишь кардиналам и архиепископам. Первым мирянином-префектом стал Паоло Руффини, глава Департамента коммуникации.

Эмильче Куда – секретарь Папской комиссии по Латинской Америке, Наташа Говекар возглавляет Богословско-пастырский отдел Департамента коммуникации, Кристиана Мюррей – заместитель директора пресс-службы Святейшего Престола, Шарлотта Кройтер-Кирхгоф – заместитель координатора Совета по экономике. В Генеральном секретариате Синода епископов работает заместитель секретаря монахиня Натали Бекар, уроженка Франции.

13 декабря 2024 года Папа назначил сестру Симону Брамбиллу и мирянку Марию Лию Дзервино (на тот момент президента Всемирного союза женских католических организаций) членами XVI совета Генерального секретариата Синода епископов. В 2022 году Дзервино была назначена членом Департамента по делам епископов.