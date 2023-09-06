«С наступлением осени!» — францисканское приветствие из Уссурийска

Как красива, обычно, осень в Приморье!

Цветы неспешно отцветают, огороды отдают свои последние плоды, листья начинают желтеть и медленно опадать, города снова заселяются людьми и оживляются движением.

Цвета и ароматы природы, приятная еще теплая температура воздуха радуют сердце и побуждают каждого с энтузиазмом начать новое время года и, вообще, нашей жизни.

Осень, по сути, знаменует начало нового этапа нашего существования: она начинается с месяца сентября, который стартует после периода летнего отдыха, новый год работы и учебы, новый учебный год.

Это — правда: именно этим летом многочисленные и обильные дожди, пролитые прямо на Приморье, многим испортили отдых, и, к сожалению, недавние августовские тайфуны даже изменили жизнь многих, заставив их покинуть свои дома, временно или навсегда, или выбросить свое имущество, которое стало не пригодным для использования.

Также огород центра «Тау», где трудились наши постояльцы, этим летом очень сильно пострадал от тайфунов.

Но всё же, несмотря на неприятности, сентябрь приглашает и побуждает нас начать все сначала, снова начать идти по жизненному пути с надеждой и доверием, с верой в Провидение нашего доброго и милосердного Бога, Который не оставляет тех, кто доверяет Ему.

И центр «Тау» тоже готов к новому началу.

С сентября месяца возобновляется деятельность проекта «Дети Тау» для детей с ограниченными возможностями, которые вместе с родителями посещают наш центр, чтобы посредством различных мероприятий и занятий развивать навыки и отношения, способствующие их интегральному развитию, нарушению социального одиночества. Летом дети отдыхали с родителями в санаториях, на курортах или на даче.

Проект «После школы» для детей из малообеспеченных и многодетных семей также начинает свою работу в сентябре. Преподаватели по математике, русскому и английскому языкам вновь готовы помогать ребятам в усвоении школьной программы, выполнении домашнего задания, подготовке к контрольным работам и экзаменам. Родители этих детей не имеют возможности нанять репетитора. И, кто знает, может быть, нам удастся, как и до пандемии, организовать для детей проекта «После школы» наряду с учебными занятиями также и кружки, которые способствуют и творческому развитию, и полезной занятости.

В Приюте для бездомных осенью начинается новый год, который, мы надеемся, с новой энергией возродит эту деятельность, имеющую большое социальное значение, которая никогда, на самом деле, не прекращалась в течение шестнадцати лет с момента открытия «Тау» осенью 2007 года: прием людей, испытывающих трудности и попавших в трудную жизненную ситуацию. Завершаем летние занятия, например, работу на огороде, которая, к сожалению, в этом году не была полностью утешительной из-за неблагоприятных атмосферных условий, и на территории, и будем мы организовывать различные тематические занятия, которые помогут стимулировать в наших постояльцах переосмысление своей жизни и планирование своего будущего. Все это в тесной связи с социальным сопровождением для полноценного возвращения к жизни в обществе.

Прекрасная осень Приморья и сентябрь месяц начинается с Дня знаний: сама жизнь передает из поколения в поколение знания, полученные на опыте или в ходе учебы, и они позволяют нам жить лучше.

Также в центре «Тау» хотим передать тем, кто по разным причинам посещает его, полученные знания, которые позволяют жить лучше: и в течение этого нового года мы будем стремиться сопровождать каждого на этом пути, поддерживаемые Мудростью, исходящей от Бога.

С наступлением осени, с новым учебным годом, с Днем знаний!



Из Уссурийска — брат Стефано Инверницци, OFM,

президент Фонда святого Франциска Ассизского

(территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России)

Верхнее фото — ИА UssurMedia

Фотогалерея — паблик «Братский мир»: