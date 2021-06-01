Рыцарский Орден Святого Гроба Господня изменил 900-летний ритуал посвящения новобранцев

Великий магистр Рыцарского Ордена Гроба Господня в Иерусалиме изменил 900-летний ритуал посвящения в кавалеры ордена, в том числе упразднил меч, которым крестят воздух над главой новобранца и прикасаются к его плечам, передает Седмица со ссылкой на католическое информагентство CNA.

В интервью для CNA Великий магистр ордена кардинал Фернандо Филони отметил, что изменения следует воспринимать не как разрыв с традициями, а как часть большой реформы с обновлением устава ордена, запущенной в прошлом году. Эта реформа, по его словам, идет по благословению Святого Папы Павла VI, ибо тот еще в 1967 году заявлял о необходимости «возрождения ордена» в соответствии с духом и буквой первоначального устава ордена.

Рыцарский Орден Гроба Господня в Иерусалиме действует как мирское учреждение под защитой Святейшего Престола. Это международная организация мирян, в составе которой есть и клирики (до 12%). Первое упоминание о нем в исторических записях датируется 1336 годом. Сегодня он насчитывает около 30 тысяч рыцарей и дам в 40 странах мира, а его цель состоит в поддержке миссии Церкви в Святой Земле.

Новый устав обрядности и празднований в Ордене был распространен среди рыцарей 7 мая. Как утверждает в интервью Великий магистр, цель реформы не в том, чтобы нарушить традиции и обрядность ради равенства полов, и орден отнюдь не отказывается от меча полностью.

«В символике рыцарского ордена меч имеет важнейшее значение, – напоминает кардинал. – Меч символизирует такие добродетели как верность, стойкость, преданность, честь, благородство ума, самоотверженность. Он служит для защиты справедливости, истины, веры, надежды и милосердия. Меч и далее будет применяться в обряде молитвенного бдения перед посвящением в рыцари. Он входит в число обязательных символических атрибутов – в первую очередь это шпоры для рыцарей и ваза с ароматными маслами для дам». К другим символам относится «ожерелье в форме креста, покров, колпак, вуаль и перчатки». Духовные члены носят моцетту (короткий плащ с капюшоном), а мирские братья и сестры – белый шарф и черный платок соответственно. Филони подчеркивает, что «Иерусалимский крест остается главным атрибутом и отличительным знаком членов ордена».

Он также подчеркивает, что внешние символы «отражают духовные реалии, славят христианские добродетели и способствуют единению в службе Ордену». «После того, как Папа Франциск 11 мая 2020 года утвердил новый устав, некоторые наши члены просили меня обновить видение духовности ордена, – указал Великий магистр. – Эти просьбы побудили меня написать книгу «Дом исполнился ароматом», в которой я размышляю о духовной сути и величии Гроба Господня». Книга готовится к изданию на английском языке в издательстве Sophia Institute Press.

Членами Ордена являются представители королевских семей, преуспевающие бизнесмены, политики и научная элита. Его штаб-квартира находится в Риме в Палаццо делла Ровера, а духовным центром Ордена считается монастырь Сант-Онофрио-аль-Джаниколо. Орден подразделен на 52 наместничества в разных странах. На сегодня 52% рыцарей и дам Ордена служат в Северной и Южной Америке, в том числе 48% в США. В Европе их больше всего в Италии (23%).

Великого магистра назначает Папа Римский из числа кардиналов. Высшим лицом после Великого магистра является Латинский Патриарх Иерусалима, он же Великий Приор Ордена. Члены Ордена делятся по классам заслуг. Высшее звание – Рыцари и Дамы Цепи. Нижестоящие члены делятся на классы Рыцарей, Командоров, Командоров со Звездой (Старших Офицеров) и Рыцарей Большого Креста. С 1888 года, по благословению Папы Льва XIII, в Орден принимают женщин, и тоже делят их по классам заслуг на Дам, Дам Командоров, Дам Командоров со Звездой и Дам Большого Креста.