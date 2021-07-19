США: Рыцари Колумба сожалеют о подаче законопроекта по новому бюджету без поправки против абортов

Верховный рыцарь Ордена Рыцарей Колумба выразил свое сожаление в связи с продвижением комитетом нижней палаты Конгресса США законопроекта о бюджете на новый финансовый год без включения поправки, запрещающей финансирование абортов.

Орден Рыцарей Колумба — одна из самых многочисленных мужских организаций Римско-Католической Церкви. Это крупнейшее католическое движение было основано в конце XIX века в США. Оно располагает огромными средствами, активами и представительством в церковных и государственных структурах США, и серьезно влияет на политическую и общественную деятельность в стране. Рыцари поддерживают на всех выборах кандидатов, не противоречащих католическому учению в области нравственности и морали – в частности, выступающих против легализации однополых браков, экспериментов с человеческими эмбрионами, а также против абортов.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США подал законопроект бюджета министерства здравоохранения и социальных служб труда и образования, выбросив из него традиционный запрет на финансирование самовольных абортов за счет налогоплательщиков. Согласно сводке Комитета, законопроект выделяет 253,8 млрд. долларов на 2022 финансовый год (что на 28% больше, чем в текущем году) и отбрасывает при этом поправку Хайда. Это давняя федеральная норма, запрещающая финансирование большинства самовольных плановых абортов за счет программы государственного медицинского страхования Medicaid. Комитет принял законопроект без поправки Хайда 33 голосами против 25.

«Рыцари Колумба верят в достоинство и святость каждой человеческой жизни, и всегда поддерживают каждый шаг в защиту нерожденных, – заявил в этой связи верховный рыцарь Патрик Келли. – Мы, рыцари, крайне разочарованы и сожалеем о неправедных действиях по снятию норм защиты совести и средств налогоплательщиков, в том числе поправки Хайда. Законопроект без традиционной поправки мы считаем радикальной мерой, идущей вразрез с чаяниями большинства американцев и с принципами нашей демократии. Мы призываем Конгресс сохранить в законе о бюджете поправку Хайда и прочие традиционные нормы, запрещающие финансирование абортов за счет налогоплательщиков. Рыцари Колумба подтверждают свою давнюю приверженность жизнеутверждающим ценностям и принципам. Мы готовы и далее помогать беременным матерям в их выборе в пользу жизни ребенка. Мы готовы и далее закупать ультразвуковые аппараты и другие приборы и расходные медицинские материалы, а наши добровольцы всегда рады трудиться в ресурсных центрах по беременности и родам по всему миру, не жалея своего времени и сил».

Поправка Хайда была принята в 1976 году, через три года после решения Верховного суда о легализации абортов в стране. Решение было вынесено по скандальному делу Роу против Уэйда. В 1993 году к поправке добавили исключения для случаев изнасилования, инцеста и угроз жизни матери. Поскольку поправка не является постоянным законом, она ежегодно заново голосуется и вступает в силу при ежегодном принятии закона о бюджете.

Кардинал Тимоти Долан из Нью-Йорка, председатель Комитета по религиозной свободе USCCB, и архиепископ Джозеф Науман из Канзас-Сити, председатель комитета USCCB в защиту жизни, выступили с совместным заявлением 13 июля. В нем они назвали законопроект «самым радикальным положением в защиту абортов из известных на сегодня, ибо он фактически обязывает медицинских работников соучаствовать в абортах, и при этом заставляет американских граждан оплачивать аборты своими налоговыми долларами».

Комитет выделил дополнительное финансирование в проекте закона для национальных институтов здравоохранения и центров по контролю и профилактике заболеваний; на программы материнского и психического здоровья; на меры предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия; и на меры профилактики и лечения зависимости от опиатов. Комитет заявляет, что законопроект «утверждает равенство женщин за счет прироста финансирования ряда медицинских услуг, включая планирование семьи, с отменой дискриминационной поправки Хайда». Законопроект предусматривает дополнительную поддержку клиник планирования семьи и обязывает их предоставлять «не обязывающие» консультации по прерыванию беременности и выдавать направления на аборты по запросу. Новый законопроект также игнорирует поправку Велдона – это норма, разрешающая медицинским работникам отказываться от участия в абортах по мотивам совести и убеждений.



Источники: CNA, Седмица