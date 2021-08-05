Руфь — пример для молодых мигрантов. В Австрии готовят постановку библейского мюзикла

В маленькой деревушке на севере Австрии группа юных ивритоязычных католиков (по большей части дети мигрантов) вместе со сверстниками из Австрии, Германии и Нидерландов работает над библейским мюзиклом по мотивам книги Руфь.

В этом уникальном проекте участвует Молодежная группа Викариата св. Иакова «Цветок пустыни». (Викариат св. Иакова является неотъемлемой частью Иерусалимского Латинского Патриархата и объединяет живущих в Израиле ивритоязычных католиков – евреев и выходцев из народов, включая возрастающих числом местных христиан и мигрантов), сообщает catholic.co.il.

Постановка мюзикла осуществляется под эгидой KISI (God’s Singing Kids /»Поющие дети Божии»), австрийской организации, которая ставит своей целью приобщение детей и молодежи к Телу Христову и Библии через музыку и танец. Весь проект любезно финансирует программа Европейского Сообщества Эразмус+ (Erasmus+ Program).

Руководитель молодежной группы «Цветок пустыни» священник Петр Желязко объясняет, что у этого проекта три цели.

Во-первых, для ребят это новый христианский опыт: совместная работа над мюзиклом «от ‘а’ до ‘я'» (костюмы, песни, хореография, актерская игра и все остальное) и через нее погружение в библейский сюжет оживляют веру.

Во-вторых, участие ребят из разных стран создает атмосферу разнообразия и учит принимать других и понимать культурные различия.

В-третьих, история отважной Руфи, которая сама была иммигранткой, поднимает столь важные сегодня вопросы самосознания, миграции и принадлежности. Руфи, единственной в своем роде женщине-мигрантке, пришлось преодолеть много трудностей и проявить большую выдержку и упорство, что делает ее положительным примером для ребят, принадлежащих к христианскому меньшинству в секуляризованной еврейской среде.

Мюзикл «Руфь» уже показывали в Австрии. В настоящее время есть планы представить его также зрителям в Израиле, на английском языке или иврите.