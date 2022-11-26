РПЦ поддержала отказ Минкультуры выдать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»

В Русской Православной Церкви подтвердили негативное отношение к сериалу «Монастырь» и согласились с решением министерства культуры РФ выдать этой картине прокатное удостоверение, передает Интерфакс.

«Нет сомнений, что решение Министерства культуры будет поддержано большинством верующих Русской Церкви, которые уже направляют жалобы против сериала «Монастырь», — написал у себя в телеграм-канале замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, летом этого года создатели фильма обращались к РПЦ с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано, поскольку сериал, по мнению представителей Церкви, не заслуживал поддержки. «Решив обойтись без нашей помощи, создатели фильма нашли возможность договориться о съёмках в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем, самостоятельно решающим вопрос допуска съёмочной группы на объект», — рассказал Кипшидзе.

Он также сообщил, что Церкви этот сериал не был представлен полностью для закрытого просмотра, что, как отметил Кипшидзе, является нормальной практикой даже для таких фильмов, как «Страсти Христовы» Мела Гибсона. «О содержании этого произведения (сериала «Монастырь – ИФ») мы судим лишь по сценарию, который, кстати, не содержал ни сцен сексуальной оргии, ни употребления наркотиков, которые мы наблюдали в просмотренных 1-й и 2-й сериях», — отметил представитель Церкви.

«Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве», — резюмировал Кипшидзе.

В заключение он заверил, что синодальный отдел поддерживает творческую свободу и призывает кинематографическое сообщество к съёмкам фильмов о жизни Церкви, готов оказывать поддержку «добронамеренным режиссёрам и сценаристам», организовывать съёмки в храмах и монастырях, а также безвозмездно консультировать создателей фильмов.

Драматический сериал «Монастырь» рассказывает о девушке, которая спряталась от опасных людей в православной обители. В главных ролях снялись Настя Ивлеева, Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн.