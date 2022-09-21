РПЦ передала Коптской Церкви здание в историческом центре Москвы

Русская Православная Церковь передала общине Коптской Церкви в Москве здание в районе Якиманка в историческом центре Столицы. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с членами комиссии по диалогу между РПЦ и Коптской Церковью, передает ТАСС со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата.

По данным ОВЦС, Патриарх Кирилл поблагодарил представителей коптских христиан за содействие в окормлении российских соотечественников в Каире и Хургаде, в особенности за предоставление Русской Церкви храмового комплекса в столице Египта.

«Знаю, что подобную нужду имеет и московская община Коптской Церкви. Поэтому мною принято решение передать в безвозмездное пользование коптского прихода здание в районе Якиманка в историческом центре Москвы», — сказал Патриарх, слова которого приводятся в сообщении.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что в последние годы развитие ее отношений с церквами Африки стало одним из наиболее приоритетных направлений внешней деятельности Московского Патриархата. Патриарх напомнил, что в декабре 2021 года Священный синод РПЦ учредил Патриарший экзархат Африки, что создало «дополнительную мощную базу для развития соработничества с Коптской Церковью на континенте».