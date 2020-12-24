Рождество в Вифлееме пройдет без паломников

Вифлеем, 24 декабря. Рождество в Вифлееме впервые за долгий период пройдет без паломников и иностранных туристов и ограничится праздничной службой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

По словам мэра города Антона Салмана, «не будет ни иностранных туристов, ни местных гостей, а участие в рождественской службе представителей местной общины будет очень ограниченным и небольшим по сравнению с предыдущими годами». «В этом году праздник сопряжен с трудностями: полностью парализован туризм, который приносит 50% доходов экономики за счет работы отелей, ресторанов, магазинов и торгующими изделиями народного промысла лавок, а также туристических транспортных компаний, и это прямо и косвенно влияет на высокий уровень безработицы и сокращение покупок, — пояснил он. — В четверг муниципалитет обеспечит всех масками и средствами дезинфекции, а площади и дороги, по которой пройдет патриарх, будут простерилизованы».

Рождественская Месса по традиции пройдет в храме святой Екатерины — францисканской церкви, примыкающей с севера к храму Рождества Христова. Проведет службу латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. Как и все последние годы, Месса будет транслироваться на весь мир, но в этом году для многих прихожан, которые не смогут лично присутствовать на богослужении, онлайн-трансляция приобретает особый смысл.

В Рождество Вифлеем будет полностью закрыт для посещений. В соответствии с разработанным планом безопасности, с утра в городе будут перекрыты все второстепенные улицы для проезда частного и общественного транспорта, за исключением машин скорой помощи, аварийно-спасательных служб и силовых структур. Кроме того, запрещены любые массовые скопления людей, а также появление на улице без масок. С шести утра и до завершения полуночной мессы к обеспечению правопорядка будут привлечены свыше 500 полицейских, не считая представителей других силовых ведомств.

18 декабря палестинские власти объявили о введении до 31 декабря чрезвычайного санитарного положения на Западном берегу реки Иордан из-за роста числа заражений коронавирусом. Ограничительные меры предусматривают запрет на перемещение транспорта между палестинскими районами, закрытие школ и университетов, спортзалов, кафе, ресторанов и салонов красоты. Все учреждения и предприятия перешли на сокращенный график работы. В регионе с 19:00 до 06:00 действует комендантский час.

Источник: Благовест-инфо