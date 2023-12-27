Рождество по григорианскому календарю: история и традиции праздника

С 24 на 25 декабря наступает один из самых значимых для христианской культуры праздников — Рождество Христово. Почему на самом деле не вполне верно назвать его «католическим» и чем Рождество 25 декабря отличается от Рождества, празднуемого на 13 дней позже — по юлианскому календарю — в ночь с 6 на 7 января — в материале ТАСС.

История праздника

В этот день верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи, Ирод Великий. Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков до самого события. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами — апостолами Матфеем и Лукой.

Мнения историков о точной дате Рождества Христова разнятся.

В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 г. до н. э. до 7 г. н. э., когда проводилась единственная известная перепись населения в описываемый период.

В качестве даты празднования Рождества 25 декабря впервые указано Секстом Юлием Африканом в летописи 221 года.



Почему не вполне верно называть Рождество «католическим»?

Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных Православных Церквей мира, которые придерживаются ново-юлианского календаря, совпадающего с григорианским.

А Рождество, которое принято называть «православным», в ночь с 6 на 7 января отмечают четыре Православные Церкви — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них, в это время Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по юлианскому календарю, а также некоторые католики восточного обряда (правда, Украинская Греко-Католическая Церковь в этом году впервые перешла на ново-юлианский календарь) и часть российских протестантов.

Разные даты Рождества (25 декабря или 7 января) объясняются разными системами летоисчисления (григорианский и юлианский календари).



В чем разница?

Григорианский календарь, по которому сейчас живет большинство стран мира, включая Россию, был введен в 1582 году Папой Римским Григорием XIII. Реформа объяснялась стремлением скорректировать разницу между астрономическим временем и календарным. Дело в том, что введенный в обиход в 46 году до н.э. юлианский календарь к XVI веку накопил значительную ошибку — за каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки. В результате в XVI веке один из самых важных христианских праздников Пасха «наступал» раньше положенного срока.

Поэтому в 1582 году в Европе появился новый — григорианский — календарь, тогда как в России продолжали пользоваться юлианским.

Григорианский календарь в нашей стране был введен в 1918 году, однако Русская Православная Церковь этого решения не одобрила и продолжает пользоваться юлианским календарем. В XXI веке разница между датами по двум календарям составляет 13 дней.



Традиции праздника

Подготовка к Рождеству начинается заранее — примерно за месяц. Предрождественский период у христиан католической церкви и некоторых протестантов называется Адвент, он включает в себя пост, молитвы, а также помощь нуждающимся.

Адвент посвящен ожиданию чуда Рождества, в это время в Европе проводятся различные рождественские мероприятия — ярмарки, спектакли, благотворительные акции и т.д.

В Сочельник (24 декабря) верующие держат строгий пост. В это время в католических и протестантских храмах проходят праздничные службы, а затем христиане отправляются домой и садятся за праздничный стол, на котором традиционно присутствуют мясные блюда — для каждой страны свои.



Как празднуют

В храмах и общинах вечером 24 декабря и в течение 25 декабря проходят праздничные мессы. По давней традиции как внутри, так и снаружи храмов устанавливаются вертепы с яслями и фигурками Младенца Христа и Богоматери.

На Рождество также принято дарить друг другу подарки. В основу этой традиции легло описанное в Евангелие событие: три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли дары — золото, ладан и смирну.

Символом праздника считается установленное и наряженное в домах дерево ели. Эта традиция зародилась еще у германских народов, где ель считалась символом жизни и плодородия. С распространением христианства украшенная ель обрела новое значение: ее стали устанавливать в домах 24 декабря. В символике Рождества ель трактуется как древо рая и вечной жизни, которую верующий обретает через Нового Адама — Иисуса Христа.



Донат Сорокин

Источник: ТАСС