Рождество «на колесах» — священники решили проявить креативность

С 15 декабря в Нидерландах снова введен карантинный режим, однако богослужения не попали под запрет: они по-прежнему могут совершаться при соблюдении некоторых ограничений и при участии не более 30 человек.

Католическая Церковь решила проявить креативность: епископ Рурмонда монсеньор Харри Смиитс возглавит рождественскую Мессу «на колесах»: она состоится в Ландграафе, где обычно проходят концерты.

Для участия была необходима регистрация, и все 500 мест для автомобилей уже заняты. В Мессе можно участвовать не выходя из автомобиля с помощью двух гигантских экранов, размещенных над трибуной, и авторадио. Но и для такой Мессы предусмотрены жесткие ограничения: нельзя будет причаститься, не будет сбора пожертвований и никаких контактов между верующими.

Примеру епископа Рурмонда решили последовать и в Бельгии, где власти ограничили число участников богослужений в храмах до 15 человек. Месса «на колесах», организованная приходом Святого Мартина, состоится 24 декабря вечером в Арлоне на стоянке, рассчитанной на 200 автомобилей. Причастие будет преподаваться через окно машины.

Планируется присутствие певчих и музыкантов, будет также организован «живой вертеп». Верующих призвали одеться потеплее, поскольку во время Мессы нельзя включать двигатель. На службе будут собираться пожертвования, предназначенные для бедных Арлона.

Мессы в автомобиле уже проходили во Франции, в городе Шалон-ан-Шампань, после снятия ограничений в мае. Тогда желающие принять причастие должны были включить аварийную световую сигнализацию.

Мессы «на колесах» практикуются также в Мэриленде, США, где можно было также исповедоваться через окно автомобиля.



Источник: Vatican News