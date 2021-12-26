Рождество Христово и юбилей священства отца Коррадо Трабукки отпраздновали в приходе новосибирских францисканцев

Торжественную Мессу в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в самый день Рождества 25 декабря по многолетнему обычаю всегда возглавляет Епископ Иосиф Верт. Накануне Правящий Архиерей предстоятельствовал на праздничном вечернем богослужении в Кафедральном соборе Сибирской столицы.

Утреннюю Рождественскую службу в левобережном приходе Преосвященный Владыка начал с того, что предоставил слово старейшему священнику епархии, который в этот день отмечал свой полувековой (!!!) юбилей рукоположения во священники.

«Дорогой отец Епископ, мы очень рады видеть Вас здесь, как и каждый год! Но в этом году наш приход находится в некоторой ‘турбуленции’. Однако благодаря собратьям священникам, нашему уважаемому пресвитериуму, все службы в храме продолжали совершаться, – отметил отец Коррадо. – И вот перед нами сегодня Иису, смиренный и бедный, Он лежит в яслях. Он, Который создал этот мир. Когда это осознаешь, то по телу бегут мурашки. Создатель всего видимого и невидимого лежит как маленький беззащитный ребёнок. И наше сердце согревается радостью, что, несмотря ни на что, пережив нынешние непростые испытания, мы вновь можем праздновать Великий день Рождества Христова!»

В ответном слове Владыка обратился ко всем присутствующим священникам, монашествующим, общине и гостям прихода. «Несмотря на все эти ‘турбуленции’, о которых сказал отец Коррадо, несмотря на пандемию, которая уже почти два года мучает весь мир, всё человечество, мы опять собрались на этот самый светлый Праздник в году, на Светлое Рождество Христово. И я рад, что мы можем праздновать все вместе! Вспомним ещё отца Виталия и включим его тоже в наши молитвы».

Кроме юбиляра, на литургии Владыке сослужили генеральный викарий Преображенской епархии священник Андрей Ферко и штатный диакон Кафедрального собора Сергей Петров.

В качестве особого приглашенного гостя в храме молился президент Фонда святого Франциска Ассизского (глава территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России) брат Стефано Инверницци, OFM. Он приехал не только на юбилей своего собрата, но и чтобы поддержать конкретную общину францисканцев, которая переживает весьма непростые времена.

(Напомним, что помимо о. Виталия Костюка, который пока находится на длительном лечении в Москве, и сам о. Коррадо Трабукки недавно пережил госпитализацию в одну из новосибирских больниц, поэтому сегодня он также нуждается в серьезном восстановлении здоровья.)

Проповедь после чтения Евангелия включала в себя рождественское обращение Владыки, с которым он уже обращался накануне к верным во время Мессы Навечерия в Кафедральном соборе (см. изложение Слова Преосвященного Иосифа Верта в нашем ночном репортаже). Однако на этот раз Архипастырь раскрыл небольшой секрет – прекрасное рождественское стихотворение Иосифа Бродского (кстати, его тезки), включенное в проповедь и ставшее основой размышления проповедника о духовной сути Праздника, было написано в СССР будущим нобелевским лауреатом в созерцании (лат. contemplatio) 24 декабря 1971 года, а в то же самое время в другой стране, в Италии, молодой монах Коррадо Трабукки тоже молился, медитировал, в духовных упражнениях перед рукоположением во пресвитеры он ещё раз размышлял и молился над Тайной священства, над этим mysterium tremendum, ‘таинством, бросающим в дрожь’ (отец Коррадо не случайно чуть раньше упомянул эти мурашки).

«Рождество Христово – это самый старый День рождения, который наш мир празднует <…> И сегодня, дорогой отец Коррадо, в 2022 год рождения на Земле Иисуса, Сына Божьего, мы поздравляем тебя с 50-летием твоего рождения как священника, с золотым юбилеем. Спасибо тебе за служение, за верность и пусть Младенец Иисус благословит также дальнейший твой путь!», — сказал в своём обращении Отец Епископ.

После Евхаристической молитвы и Причащения многие пришедшие на торжество пожелали выразить благодарность и поздравить священника-юбиляра с этим особым моментом в его жизни.

«Дорогой отец Коррадо, — обратился к своему собрату Стефано Инверницци, OFM, — конечно, сегодняшняя дата необычная для рукоположения, но она очень символична и значима. Значима особенно для нас, францисканцев, ведь мы знаем, что святой Франциск связывал Таинство Священства и Евхаристии именно с Рождеством. Как напомнил нам на Мессе минувшей ночью генеральный викарий о. Андрей, идею создания первого рождественского вертепа в мире святой Франциск получил во время совершения Евхаристии. Как писал в своем наставлении основатель нашего Ордена, Иисус рождается не только в Рождество, но каждый день – как однажды Он спустился со Своего Небесного Престола на Землю в день Боговоплощения, так Он каждый день с тех пор спускается в Таинстве Евхаристии на церковный Алтарь. И также благодаря св. Франциску мы знаем, что без священника этого ежедневного Боговоплощения не может быть, ибо не может быть Евхаристии без священника. Поэтому эта дата такая важная! И сегодня мы благодарим с тобою Господа за этот великий дар, полученный от Него, что ты можешь каждый день совершать это удивительное чудо – принимать своими руками Спускающегося на Алтарь Бога. Это стало главной миссией твоей жизни, и мы желаем тебе ещё много лет следовать ей. И этот твой путь благословил из Ватикана Папа Франциск – он послал тебе своё особое благодарение, которое я с радостью сейчас зачитаю на нашем родном с тобою итальянском языке…».

После прочтения специального поздравления от Папы Римского брат Стефано ещё зачитал приветственное послание от генерального настоятеля Ордена Братьев Меньших, OFM, отца Массимо Фузарелли.

Сразу после прочтения оба поздравительных адреса из Рима были торжественно вручены лично отцу Коррадо.

Также было поздравление от прихода, от общины, от представителей Католической начальной школы Рождества Христова, которую юбиляр уже долгое время возглавляет.

Со своей стороны «Сибирская католическая газета», чей корреспондент также был на этом празднике, сердечно поздравляет своего постоянного автора с полувековой датой личного Таинства священства! Пусть Всемогущий Господь укреплять его и далее Своею благодатью — врачующей и исцеляющей, восполняющей и вдохновляющей!

А всех участников торжества и всех читателей нашего издания мы ещё раз поздравляем со Светлым Праздником Рождества Христова!