Рождество-2022 в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии г. Новосибирска (+ ФОТО)

О праздновании Рождества Христова в новосибирской общине Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии рассказывает администратор прихода Оксана Кондратьева:

— В этом году в столице Сибири выдалось такое многоснежное Рождество, что наш храмовый двор и саму церковь просто «укутало» снежное покрывало. Но благодаря самоотверженности нашего замечательного дворника — о! его труд просто неоценим! — мы всё же смогли открыть двери храма и пригласить всех гостей на всенощное рождественское богослужение.

Сочельник у нас в приходе обычно начинается с рождественского представления, и этот год не исключение – чтя традиции, творческая группа «Жажда» порадовала прихожан и клир музыкальным представлением. Нам рассказали историю о том, что почти каждый — от ребенка до монашествующих – нынче занят бытовыми житейскими вещами: подготовкой внешних атрибутов праздника Рождества, уборкой дома, установкой и украшением елки, ожиданием подарков, званых гостей и т. д., а вот Иисуса Живого во плоти никто не ждет и не приглашает в дом, когда Он вдруг оказывается на пороге. Так Он и стучался безуспешно в двери аж десяти домов. И даже сестра-монахиня, узнав Христа, предлагает Ему встретиться попозже — в часовне на Св. Мессе, а не сию минуту, так как у нее тоже: уборка, украшение монастыря и много-много ещё всего… Спектакль дал нам хорошую возможность поразмышлять над своими привычными ошибками, посмеяться над нашими нелепыми поступками и действиями, и просто хорошо подготовил всех к началу рождественского богослужения.

Далее началась Месса Навечерия Рождества — в темноте священники принесли фигурку Младенца Иисуса в ясли у алтаря и поочередно пропели провозглашение Рождества, после чего последовало освящение яслей. А затем зажёгся весь свет в храме и все запели «Глория…»

Рождественскую службу ночью возглавлял и проповедовал настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM.

А в самый день Рождества Христова 25 декабря на торжественной Мессе предстоял отец Коррадо Трабукки, OFM.

В своей проповеди после чтения Евангелия о. Коррадо подчеркнул, что день «25 декабря» — это не просто выдуманная дата рождения Христа, она тщательно выверена и согласована. И рождение Иисуса Христа — это не миф и не сказка, а реальное событие, произошедшее более двух тысяч лет назад. Поэтому важно дать себе честный искренний ответ – как мы сегодня к этому факту относимся? Верим ли, ждем ли, готовы ли принять Его?

Уже после Святой Мессы можно было ещё побывать на нашей благотворительной ярмарке, организованной «Каритас», посмотреть и приобрести там удивительные вещи, которые сделали своими собственными руками дети из клуба «Нарния» и пожилые люди из Социальной столовой Св. Николая — например, чудесные вязаные вещи или вкуснейшие пряники.

Христос рождается! Славьте Его!