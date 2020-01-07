Рождество-2020 в греко-католической общине Новосибирска (+ ФОТО)

Рождество-2020 в греко-католической общине Новосибирска (+ ФОТО)

Январь 07, 2020

7 января 2020 года в нижнем храме Кафедрального собора Преображения Господня греко-католическая община Новосибирска встретила  Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по Юлианскому календарю.

Рано утром в часовне во имя Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии в соответствии с богослужебным Уставом византийской традиции были торжественно отслужены чины Великого повечерия и Литии, а также Утрени с полиелеем, которые увенчала Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.

Большое праздничное богослужение возглавил Ординарий католиков византийского обряда на территории Российской Федерации епископ . Преосвященному Владыке сослужил архимандрит — настоятель прихода, протосинкелл (викарий епископа) и эконом Преображенской епархии.

Небольшая община новосибирских греко-католиков готовилась к этой праздничной службе с особым трепетом, поскольку богослужение по византийскому обряду не совершается здесь регулярно.

Пономарские обязанности во время богослужения исполняли Алексей Чернинский и Константин Романов.

На клиросе хоровым дуэтом руководила прихожанка Галина Алексеева, ей помогала референт епископа Ирина Скулкина.

В конце Литургии о. Иван от лица всей общины поблагодарил Архипастыря за его предстояние на Святой Литургии, за отеческую молитву и проникновенную проповедь, за великую радость, разделенную со всеми присутствующими на празднике.

Владыка Иосиф Верт, в свою очередь, ещё раз поздравил верных с Праздником, обратившись с таким итоговым словом:

— Дорогие братья и сестры, я ещё раз хочу обратиться к вам с Рождественским поздравлением! И напомнить, что Рождество всегда связано с Новым годом. Мы простились со старым годом и просим у Господа, чтобы он нас благословил на предстоящий год. И оглядываясь немного назад, я хочу отметить одно важное событие прошлого года, которое произошло не у нас в стране, а в соседнем государстве. Но это событие и нас тоже касается, мы тоже можем ему со-радоваться. Совсем недавно в Караганде была создана Апостольская администратура для католиков византийского обряда в Казахстане и Средней Азии. И был назначен Апостольский администратор отец , который и так уже много лет окормляет греко-католиков в Казахстане, но сейчас эта деятельность получила структуру. Это уже намного серьезнее. И мы, благодаря Бога за такое событие, можем также молиться и просить Господа, чтобы пришло время, когда и у нас в России появится подобная структура. Чтобы Господь и нам также даровал такую благодать!
Христос рождается! Славьте Его!

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А затем, после общей фотографии на память, все участники праздника были приглашены на небольшое чаепитие, организованное членами общины.

Со светлым праздником Рождества Христова!

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