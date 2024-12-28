Рождественский праздник в Католической школе Новосибирска (+ ФОТО)

Вечером 26 декабря в актовом зале Католической Школы, расположенной на левом берегу Оби, собрались учащиеся, их родители, бабушки, дедушки, братишки и сестренки, преподаватели и некоторые выпускники школы, чтобы вместе отпраздновать светлое Христово Рождество.

Школа, опекаемая отцами-францисканцами, тоже носит имя Рождества Христова. И наши постоянные читатели отлично знают, что каждый уходящий год здесь провожают премьерой какого-нибудь яркого Рождественского представления.

Напомним, что в прошлом году была рассказана целая космическая история о том, что происходило со звездами на небе в канун появления на земле Божественного Младенца.

А в конце 2024 года школьники вместе с педагогами решили «спуститься на землю» и подготовили спектакль, рассказывающий о праздновании Рождества Богомладенца в нашей Матушке-России. Тем более это было интересно ещё и потому, что нынче среди гостей театрализованного мероприятия оказались приехавшие из Италии друзья директора Школы отца Коррадо Трабукки OFM.

Как всегда, у хозяев праздника для пришедших гостей было заготовлено много музыки, танцев, восхитительной выдумки и юмора. Яркие костюмы, декорации и спецэффекты, помноженные на труд и талант исполнителей, произвели на зрителей этого чудесного представления неизгладимое впечатление. Все юные артисты очень старались, и зал отвечал им громкими аплодисментами, весело подпевая: «Рождество! Рождество! Распахни врата! Ты любви торжество, мир и доброта!»

Вместе с многочисленными гостями благодарным зрителем этого красочного представления был Епископ Иосиф Верт, который пришел, чтобы лично поздравить учеников школы и всех гостей с праздником Рождества. Владыка сделал особый акцент на чудо и силу детской молитвы: молитвы о мире и о благе всего человечества. «Я хочу пожелать каждому из вас иметь мир в сердце. Мира каждой вашей семье! Ещё хочу пожелать, чтобы был мир у вас в Школе — что почти уже исполнилось, судя по вашему талантливому выступлению. И, конечно, пусть будет мир во всём мире! Всем вам любви, милости Божией в наступающем 2025 году! Христос рождается — славьте Его!»

После Владыки Иосифа к ребятам обратилась Анна Владимировна Лопарева (начальник управления по связям с религиозными, национальными и благотворительными организациями министерства региональной политики Новосибирской области): «Какие вы все молодцы, спасибо вам, ребята, за праздник! Большое спасибо и учителям за чудесный труд! Я первый раз в этой прекрасной школе, но мне сказали, что сегодня она уже празднует своё 30-летие! Как у вас тут всё по-семейному, по-домашнему — и это замечательно! Очень хочется пожелать, чтобы Школа ваша развивалась и росла дальше: была бы не только ‘начальной’, то есть для 1-4 классов, но также для 9, а может, и 11 классов! Мира всем, любви, счастья и благополучия! С Рождеством и Новолетием!».

В завершение праздника все – и гости, и хозяева – с зажженными свечами последовали к школьной часовне, где проводили год уходящий совместной рождественской молитвой и исполнением знаменитой песни на итальянском языке Tu scendi dalle stelle («Ты спускаешься со звёзд»).



Фотографировали Александр Эльмусов и Оксана Кондратьева