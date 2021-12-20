Рождественский концерт в Ватикане: Папа приветствовал артистов

Святейший Отец приветствовал артистов, которые принимали участие в традиционном рождественском концерте, организованном Ватиканом.

«Рождество приглашает нас сосредоточить взор на событии, которое принесло миру нежность Бога, — подчеркнул Папа. – Вот почему оно пробудило и продолжает пробуждать радость и надежду. Нежность, радость, надежда: эти чувства и жесты вы, артисты, также умеете оживлять и распространять с помощью своих талантов».

Нежность рождается от любви и является языком любви, отметил далее Папа Франциск:

«В рождественских яслях мы видим любовь матери, которая держит в объятиях новорожденного младенца, любовь отца, оберегающего и защищающего собственную семью; мы видим пастухов, растроганных при виде новорожденного, ангелов, празднующих пришествие Господа… Все это пронизано чувствами изумления и любви, вызывающими нежность… Язык Бога — это близость, сострадание и нежность».

Рождественская радость «помогает переносить страдания», — сказал далее Папа, — а «улыбка ребенка может растопить самое жестокое сердце», и этот рождественский концерт поможет «открыть сердца и не забывать о тех, кто страдает», пробуждая поступки солидарности. Средства, собранные благодаря этому концерту, пойдут на поддержку образовательных проектов в двух странах: Гаити и Ливане. В Ливане эти проекты претворяют в жизнь салезианцы, а на Гаити – Scholas Occurentes.

Наконец, Рождество несет с собой надежду: в Вифлеемской пещере эта надежда воссияла для всего человечества. Охватившая мир пандемия увеличила пропасть между богатыми и бедными, и многие дети и подростки оказались исключенными из образовательного процесса. Рождественский концерт в Ватикане может вернуть эти детям надежду. «Дорогие друзья, — сказал Папа, обращаясь к артистам, — я благодарю вас, от всего сердца благодарю за щедрость, с какой вы поддерживаете проекты в пользу будущих поколений, и желаю вам всегда оставаться посланниками нежности, радости и надежды».



Источник: Vatican News