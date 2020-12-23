Рождественские праздники в кругу семьи (инструкция)

I. Сочельник Рождества Христова (24 декабря)



Празднование Рождества Христова начинается вечером в Сочельник. Сочельником называется день, предшествующий Рождеству Христову.

По возможности следует принести из храма освященную воду и рождественский хлеб – облатки.

К Сочельнику по традиции наводят порядок в доме, празднично украшают его, наряжают елку.

Рядом с елкой или в другом месте в доме можно поставить рождественские ясли с фигурками Младенца Иисуса, Девы Марии и св. Иосифа, волхвов и пастухов, а также животных. Это можно сделать вместе с детьми, используя при этом их игрушки. В день Сочельника необходимо соблюдать воздержание от мясной пищи, начиная с 14- летнего возраста, если этому не препятствует состояние здоровья.

К праздничному столу обычно готовят постные блюда (число которых по традиции составляет двенадцать). Стол накрывают белой скатертью, украшают еловыми ветвями и свечами. Как правило, за столом символически оставляют место для нежданного гостя, в котором к верующим приходит Сам Христос. В центре стола на тарелке или на подушечке, набитой сеном, лежат облатки.

1. Начальные обряды

Все собираются у вертепа (если он есть) или вокруг стола. Можно выключить освещение и зажечь свечи.

Глава семейства совершает крестное знамение со словами: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Все осеняют себя крестным знамением и отвечают:



Аминь.

2. Провозглашение Рождества.

Один из членов семьи торжественно произносит провозглашение Рождества, которое все слушают стоя:

Возвещаю вам весть добрую,

радость большую для всего народа;

внемлите ей с сердцем, полным веселия.

Тысячи и тысячи лет прошли

с той поры, как в начале

Бог сотворил небо и землю

и, повелев ей меняться в веках,

восхотел, чтобы произвела вода в изобилии

пресмыкающихся, душу живую,

и чтобы полетели птицы над землёю.

Тысячи и тысячи лет прошли

с той поры, как Бог восхотел

поместить на земле человека,

созданного по образу и подобию Его,

чтобы владычествовал человек над миром чудным и, созерцая величие творения,

во всякое время восхвалял Творца.

Тысячи и тысячи лет прошли,

и за это время помыслы человеческие,

к злу обращённые,

наводнили мир грехом.

И тогда решил Бог очистить мир

в разрушительных водах потопа.

Почти две тысячи лет прошло

с той поры, как Авраам,

отец наш в вере,

подчинившись гласу Божию,

устремился в землю неизвестную,

дабы от него произошёл народ избранный.

Почти тысяча двести пятьдесят лет прошло

с той поры, как Моисей

провёл детей Авраама через Чермное море, как посуху, дабы народ этот, освобождённый из рабства фараонова, стал образом семьи крещёных.

Почти тысяча лет прошла

с той поры, как Давид,

смиренный пастух стада Иессеева, отца своего,

был посвящён пророком Самуилом

как великий царь Израиля.

Почти семьсот лет прошло

с той поры, как Израиль,

постоянно впадавший в неверность отцов своих

и не желавший слушать пророков, посылаемых Богом, был переселён в Вавилон, к халдеям.

И вот тогда Израиль, страдая в изгнании,

научился уповать на Спасителя,

Который придёт и избавит от рабства.

Он научился ожидать Мессию,

Который придёт к нему, как то возвещали пророки, Мессию, Который придёт и установит новый порядок мира и правды, любви и свободы.

И, наконец, во время сто девяносто четвёртых олимпийских игр, в 752 году от основания Рима,

на сорок четвёртом году царствования императора Августа, когда царствовал всеобщий мир,

две тысячи двадцать лет тому назад,

в Вифлееме иудейском, неприметном израильском селении, занятом тогда римлянами,

у Девы Марии, жены Иосифа, из дома и рода Давидова,

родился Иисус, и положен был в яслях,

ибо не было им места в гостинице:

Иисус, Бог вечный, Сын Отца вечного

и человек истинный, наречённый Мессией и Христом, Спаситель, Которого люди ожидали.

Он есть Слово, Которое просвещает всякого человека. В начале всё было через Него создано;

Он, Который есть путь, истина и жизнь,

пришёл, дабы обитать среди нас.

Мы, уверовавшие в Него,

собрались сегодня, в эту святую ночь,

вернее, это Бог собрал нас,

чтобы мы радостно и торжественно праздновали Рождество, и провозглашали нашу веру в Христа, Спасителя мира.

Возвеселимся, будем праздновать и прославлять Весть – самую прекрасную весть во всей истории человечества!

Затем можно спеть колядку:

О верные Богу, радостно ликуйте!

придите, придите во град Вифлеем.

Царь там родился, Царь небесных воинств.

Придите поклониться,

Придите поклониться,

Придите поклониться, Господу!

Бог от Бога, Свет от Света,

Носило лоно пречистое.

Он — Бог рождённый, истинный, нетварный.

Придите поклониться,

Придите поклониться,

Придите поклониться, Господу!

Вот, стадо оставив, зову повинуясь,

Подходят смиренные пастухи.

Мы вслед за ними поспешим с весельем.

Придите поклониться,

Придите поклониться,

Придите поклониться, Господу!

Песни воспойте, ангелы, Младенцу,

Воспойте же силы небесные:

Слава в вышних, слава в вышних Богу!

Придите поклониться,

Придите поклониться,

Придите поклониться, Господу!

Рождённому в мир сей нынешнею ночью

Тебе, Иисусе, да будет хвала –

Отчему Слову, ставшему плотью!

Придите поклониться,

Придите поклониться,

Придите поклониться, Господу!

3. Чтение Евангелия.

Глава семьи читает фрагмент Евангелия от Луки (Лк 2, 1–7):

Из святого Евангелия от Луки.

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

Слово Господне.

Все: Слава Тебе, Христе.

4. Молитва у яслей.

Если установлены рождественские ясли, глава семьи произносит следующие слова и молитву:

Дорогие, помолимся Небесному Отцу, Который из любви к людям послал в мир Сына Своего, чтобы мы с верою были готовы принять Иисуса в свои сердца.

Боже, Ты так возлюбил мир, что послал нам Иисуса, возлюбленного Твоего Сына, рождённого Девой Марией, чтобы нас привести к Тебе. Пусть по Твоему благословению эти ясли (эта фигурка) Младенца Иисуса, Рождество Которого мы отмечаем, будет знаком Его присутствия и Твоей любви.

Отче Благой, открой наши сердца, чтобы мы сподобились принять Иисуса с радостью и видели Его во всех, кто нуждается в нашей любви. Тебе слава и честь во веки веков.

Все отвечают: Аминь.

Один из членов семьи кладет фигурку Младенца Иисуса в ясли, а глава семьи окропляет их освященной водой. Затем можно спеть колядку:

Тихой ночью ангел весть принес:

Радуйтесь, люди, родился Христос!

Пастушки, скорей спешите,

К Вифлеему торопитесь,

Славить там Дитя! Славить там Дитя!

Кто им укажет, где Христа найти?

В город ведут их верные пути.

Там в яслях Младенец дремлет.

Пастухам Мария внемлет,

Пестуя Дитя. Пестуя Дитя.

Темною ночью в сумраке и мгле

Свет незакатный Ты принес земле.

Сколько долгих лет пророки

Ждали этот свет с Востока,

Кроткое Дитя! Кроткое Дитя!

5. Благословение трапезы и преломление облаток.



Глава семьи произносит следующие слова и молитву:

Восхвалим Бога, нашего Отца, и Единородного Сына Его, Иисуса Христа, Который родился от Пресвятой Девы Марии, чтобы быть Богом среди нас.

Благодарим Тебя, Боже, Отче наш, за этот хлеб — плод земли и трудов человеческих. Сегодня он собрал нас вместе за одним столом так же, как собирает нас воедино у алтаря Хлеб Евхаристии. Благослови эти дары и нас, преломляющих по древнему обычаю этот рождественский хлеб. Ты Сам научил нас тому, как, преломляя хлеб, делиться с другими, особенно с нуждающимися, любовью, доброжелательностью и миром. Надели нас всех даром совершенной любви к Тебе и к ближним и научи славить Твою отеческую благость. Через Христа, Господа нашего.

Все: Аминь.

Глава семьи окропляет стол освященной водой.

Если семья соблюдает традицию преломления облаток, один из членов семьи раздает их собравшимся.

Затем глава семьи приглашает всех к преломлению облаток следующими или подобными словами:

Дорогие, рождественский хлеб — это символ любви. Пожелания, которыми мы обмениваемся, преломляя облатки, часто касаются ценностей преходящих или материальных. Однако будем помнить, что вся наша жизнь и чаяния устремлены к обретению спасения., которое дарует нам пришедший в этом мир Господь Иисус Христос. Он учит нас открывать сердца навстречу ближним, быть готовыми свидетельствовать о любви вплоть до жертвы. Пусть преломление рождественского хлеба станет для нас знаком любви, общения и доброты.

Участники трапезы по очереди дают друг другу отломить и съесть кусочек своей облатки. В то время, когда один отламывает кусочек облатки, другой произносит свои рождественские пожелания.

После этого садятся за стол, начинается трапеза, во время которой можно петь колядки. Если есть такая возможность, все участвуют в Рождественской Мессе.

II. Молитва в семейном кругу в праздник Святого Семейства.



В праздник Святого Семейства (воскресенье в Октаве Рождества) или в другой день Рождественского времени рекомендуется совершить нижеследующую молитву. Как правило ее проводит глава семьи (Г).

Семья собирается у иконы или яслей. Можно использовать свечи и освященную воду.

Г.: Христос посреди нас!

Все: Есть и будет!

Г.: Господи Иисусе Христе, Ты пришёл на землю, чтобы жить среди нас, людей. Ты освятил дом Своей Семьи в Назарете. Освяти и наш дом.

Все: Услышь нас, Господи.

Г.: Да пребывает среди нас Твой Святой Дух, и пусть Твой мир царит в наших сердцах. Все: Услышь нас, Господи.

Г.: Даруй нам, Господи, здоровье души и тела, будь силой и опорой в жизненных испытаниях.

Все: Услышь нас, Господи.

Затем все читают молитву «Отче наш».

В заключение глава семьи читает одну из приведенных ниже молитв.

Добрый и милосердный Боже, вверяем Твоей опеке этот дом, всех нас и всё, что у нас есть. Благослови нас, сохрани от зла, огради от опасности, спаси от несчастья, укрепи веру, а в испытаниях даруй утешение и надежду. Соделай, чтобы мы всегда пребывали в единении с Тобой. Просим Тебя через Христа, Господа нашего.

Все: Аминь.

Либо:

Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо Сын Твой Иисус Христос ради нас стал Человеком и подал нам пример исполнения воли Твоей; милостиво воззри на наш дом и одари его Твоим обильным благословением. Услышь молитвы, которые мы возносим к Тебе, даруй нам мир и радость в Духе Святом, помоги во всех начинаниях, сохрани нас от опасностей на пути к Тебе – истинной цели существования и Подателю жизни вечной. Просим Тебя через Христа, Господа нашего.

Все: Аминь.

После этого можно спеть колядку, окропить собравшихся и дом освященной водой.

III. Благословение жилища в торжество Богоявления



В торжество Богоявления (6 января) или в ближайшие после него дни можно совершить благословение жилища, используя для этого воду, мел и ладан, освященные в храме.

Г.: Христос посреди нас.

Все: Есть и будет.

Г.: Слово стало плотью.

Все: И обитало с нами.

Г.: Сегодня мы обозначим мелом двери, окропим водой стены дома и окадим ладаном помещения в знак того, что мы принимаем в наше жилище воплотившегося Сына Божьего. Помолимся, чтобы Господь в этом новом году и всегда пребывал среди нас, и чтобы все, ищущие Его, подобно волхвам с Востока, нашли Его в нашей семье.

Молитва прославления и окропление освященной водой



Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои. Ты Своим Промыслом управляешь вселенной. Всё творенье воспевает Твоё явление: Тебя воспевает солнце, Тебя славит луна, к Тебе обращаются звёзды, Тебе послушен свет, пред Тобою содрогаются бездны, Тебе повинуются источники. Ты простёр небо, как шатёр, Ты утвердил землю на водах, Ты оградил море песком, Ты излил воздух для жизни. Ты, Боже наш, на земле явил Себя и жил вместе с людьми. Наполни нас, прославляющих Тебя, благодатью и благословением. Даруй всем освящение, здоровье, очищение и благословение, чтобы славилось Твоё пресвятое имя, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и присно, и во веки веков.

Все: Аминь.

Далее глава семьи окропляет освященной водой собравшихся, а затем стены жилища. В это время можно спеть колядку.

Начертание мелом и окаждение

Боже, Свет незакатный и вечный, Ты сопроводил волхвов к Сыну Твоему, явил им Его как Царя царствующих, и они, уверовав, поклонились и поднесли Ему дары. Пусть наше жилище, обозначенное мелом и наполненное благоуханием фимиама, будет местом процветания веры и любви и прославления Твоего имени, где мы принимаем свет Твоего Откровения. Соделай, чтобы мы, следуя за Христом и уподобляясь Ему, были светом для мира и знаком Твоего присутствия для всех ищущих Тебя, живущего и царствующего во веки веков.

Все: Аминь.

Затем сверху, на косяке дверей, один из членов семьи пишет:

C + M + B + (год). Это означает: Christus Multorum Benedicat (Христос да благословит всех). Или: Christus Mansioni Benedicat (Христос да благословит жилище). Существует также трактовка происхождения символики этих букв от имен евангельских волхвов. Упоминания об этих именах впервые появились в апокрифах IX в. Русская форма надписи: К + М + Б + (год) (от имен: Каспар, Мельхиор, Бальтазар).



Прошения

Затем глава семьи или один из ее членов произносит следующие прошения, на которые все отвечают общим воззванием.

Господи Иисусе Христе, Ты пришёл на землю, чтобы жить среди нас, людей. Ты освятил дом Своей Семьи в Назарете. Освяти и этот дом.

Все: Услышь нас, Господи.

Да пребывает здесь Твой Дух, и пусть Твой мир царит в наших сердцах. Все: Услышь нас, Господи.

Даруй, Господи, всем живущим в этом доме здоровье души и тела. Все: Услышь нас, Господи.

Будь для нас силой и опорой в жизненных испытаниях.Все: Услышь нас, Господи.

Помоги нам всем побеждать зло добром, быть внимательными к нуждам ближних; больным домочадцам верни здоровье, а умерших прими в Царство Небесное.

Все: Услышь нас, Господи.

Можно добавлять другие намерения, формулируемые спонтанно.

Молитва Господня



Г.: Помолимся, как научил нас Иисус Христос:

Все: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да придёт царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во

искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

Заключительная молитва



Благой и милосердный Боже, вверяем Твоей опеке наш дом, нашу семью и всё, что у нас есть. Благослови нас, сохрани от зла, огради от опасности, спаси от несчастья, укрепи нашу веру, а в грусти и страдании даруй утешение и надежду. Соделай, чтобы наша семья всегда пребывала в единении с Тобою, живущим и царствующим во веки веков.

Все: Аминь.

Затем можно спеть колядку.



Источник: сайт Архиепархии Божией Матери в Москве